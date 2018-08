Holterdiepolter durch die City

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Und zwar auf den vorhandenen Holperwegen. Wie der Ausschussvorsitzende und Mit-Einbringer des Antrags, Josef Keil, betonte, würden vor allem ältere Radfahrer, darunter auch er selbst, gern die Fußwege benutzen. Die Angst, zu stürzen und sich Brüche zuzuziehen, sei weit verbreitet. „Der Lenker fliegt einem regelrecht aus der Hand“, beschrieb Keil seine Erfahrungen mit dem Rad auf historischem Pflaster. Deshalb müssten die Holperstraßen so ertüchtigt werden, dass das Radfahren möglich werde. Dafür gebe es verschiedene Möglichkeiten, betonte er. Von Abschleifen der Pflaster auf einem entsprechend breiten Randstreifen war die Rede, von Teer oder Zement zwischen den Pflastersteinen ebenso, um Unebenheiten auszugleichen. Eine Variante nennt sich „Baseler Modell“.

Das Benutzen der Radwege ist gesetzeswidrig und nur Kindern bis zu zehn Jahren erlaubt. Bis auf das sogenannte Laufband durch die Fußgängermeile in der Bürgermeisterstraße gibt es quasi keinen Fahrstreifen für Rolli-Fahrer und Radler in der Innenstadt von Bernau. „Da muss etwas getan werden“, forderte Keil am Mittwochabend.

Es sei nicht damit getan, Striche zu ziehen, monierte Harald Ueckert (Die Linke). Das zeige die Breitscheidstraße. „Wer ausweichen muss, risikiert hier einen Unfall“, machte das Ausschussmitglied deutlich. Radwege müssten vom Autoverkehr abgetrennt sein, um Sicherheit zu bieten. Auch in der Goethestraße sah Ueckert Probleme mit dem Einbau von Radwegen.

Keil konterte, dass es sich um einen Prüfauftrag an die Verwaltung handele. Die solle doch zunächst einmal Varianten vorlegen, wie in der Brauer-, Klement- und Alten Goethestraße Radwege eingeschliffen oder eingebaut werden könnten. „Sonst prüft das Krankenhaus unsere Knochenbrüche“, gab sich Keil polemisch. Dass etwas getan werden müsse, betonte auch Michael Herrmann (SPd/Freie Fraktion). Das zeige das Laufband. „Es reicht einfach nicht aus.“ Kinder auf dem Weg zur Schule oder zum Bahnhof würden größten Gefahren ausgesetzt.

Thomas Dyhr (Bündnis90-Grüne/Piraten) ergänzte: „Da muss es Möglichkeiten geben. Ich erhoffe mir umfassende Klarheit vom Prüfen durch die Stadtverwaltung“, betonte er. Ob es das von Keil favorisierte Abschleifen von Pflasterköpfen sei oder eine andere Variante möglich wäre, blieb aktuell offen. Antworten, stieg Herrmann wieder ein, müsse es geben. Auch im Bauausschuss hatte das Thema bereits eine Rolle gespielt. Das Abschleifen der Steine würde nach Auskunft im Bauausschuss mit 50 Euro je Quadratmeter zu Buche schlagen.

Offen blieb, inwieweit sich für Bernauer Straßen verbaute Fördermittel und Denkmalschutz hinderlich in der Sache erweisen könnten. Keil wies das alles von sich. Andernorts gebe es auch Lösungen, da müsse doch für die Bernauer auch etwas möglich sein.

Georgi Tontschev (Bündnis für Bernau) fand Streifen auf den Straßen für Radler unproblematisch. Vielmehr, so das Ausschussmitglied, müsse die Fahrtrichtung klar erkennbar sein. Einbahnstraßen sollten für Radfahrer freigegeben werden, fand Tontschev, damit diese in beide Richtungen fahren dürften.

Einstimmig empfahl der Wirtschafts- und Umweltausschuss die Voralge „Freude am Radfahrern in Bernau bei Berlin“. Auch die Stadtverordnetenversammlung, die am 6. September erstmals nach der Sommerpause wieder zusammentritt, will sich mit diesem Antrag der SPD/Freie Fraktion befassen. Beginn der Sitzung ist um 16 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Einwohner haben um 19 Uhr das Wort.