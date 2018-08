Viehverkauf ist für Bauern keine Alternative

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Kreisverwaltung hat vor dem Wirtschaftsausschuss über die Folgen der andauernden Trockenheit berichtet. Die größten Schäden gibt es demnach in der Landwirtschaft.

Die zuständige Beigeordnete Gundula Teltewskaja bezifferte die Ernteausfälle beim Winterroggen auf 19 Prozent gegenüber dem auch schon schlechten Vorjahr. Im Vergleich zum Ertragsdurchschnitt der vergangenen fünf Jahre habe das Ernteergebnis bei 72 Prozent gelegen. Winterroggen ist das am häufigsten angebaute Getreide im Kreis. In diesem Jahr wurde auf 16 000 Hektar geerntet. Beim auf 15 000 Hektar angebauten Mais rechnet man mit Ertragsausfällen gegenüber dem „sehr guten“ Vorjahr von 40 Prozent. Derzeit seien 25 Prozent der 15 000 bestellten Hektar abgeerntet, so Teltewskaja.

Schwierig wird es aus ihrer Sicht zudem, Alternativen zu finden. Hafer, so die Beigeordnete, werde es nicht sein. Die Erträge lagen in diesem Jahr bei 55 Prozent des Mittels der vergangenen fünf Jahre.

Die Trockenheit werde weitere Auswirkungen haben und auch die Betriebe mit Viehhaltung treffen, da das Futter knapp werde. Die Forderung, den für Biogasanlagen angebauten Mais als Futter zu nutzen, funktioniere nicht. „Das sind andere Sorten, die eignen sich nicht als Futter.“ Aus dem Ausschuss selbst kam der Hinweis, dass auch die Betreiber der Biogasanlagen Lieferverpflichtungen haben und deshalb nicht einfach auf den Mais verzichten können.

Die Reduzierung der Viehbestände sei aktuell auch keine echte Alternative, da die Fleischpreise im Keller seien. „Die Bauern setzen deshalb auf Futterbörsen, den Austausch über Kreis und Bundesländer hinaus“, so Teltewskaja. Sie wies darauf hin, dass auch die Ernte im kommenden Jahr gefährdet sei, denn der Anbau des Wintergetreides verzögere sich. Es habe keinen Sinn, die Saat bei der Trockenheit in den Boden zu bringen.

Die Wasserversorgung dagegen, heißt es aus der Kreisverwaltung in Beeskow, sei nicht gefährdet. Alle Trinkwasserbrunnen der Wasserwerke seien intakt.