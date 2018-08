Leichter Anstieg in Oder-Spree

Uwe Stemmler

Fürstenwalde (MOZ) Die Arbeitslosigkeit ist auch im August nochmals leicht angestiegen, berichtet die Agentur für Arbeit. Im Landkreis Oder-Spree waren im August 6088 Menschen arbeitslos – 33 mehr als im Juli und 614 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote belief sich auf 6,5 Prozent – genauso wie im Juli. Im August 2017 lag sie bei 7,2 Prozent.

Jochem Freyer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder) sagte, der leichte Anstieg gegenüber dem Vormonat sei für die Jahreszeit typisch. Unter den neu arbeitslos gemeldeten Personen seien unter anderem zahlreiche Jugendliche, die die Schule oder ihre Ausbildung beendet haben oder noch auf die Hochschulzulassung warten. „Der Anstieg fiel allerdings moderater aus als vor einem Jahr. Mit dem Einsetzen der Herbstbelebung am Arbeitsmarkt erwarte ich schon kommenden Monat wieder sinkende Zahlen“ führte Freyer weiter aus.

In Oder-Spree gestaltete sich die Entwicklung von Juli zu August etwas unterschiedlich. Während die Arbeitslosigkeit im Bereich der Geschäftsstelle Eisenhüttenstadt um 44 auf 2552 Personen anstieg, verringerte sie sich Bereich der Geschäftsstelle Fürstenwalde um 11 auf 3536 Personen. Das waren 305 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug im Bereich Fürstenwalde 6,8 Prozent, im Bereich Eisenhüttenstadt 6,1 Prozent.

Der Bestand an offenen Arbeitsstellen ist in Fürstenwalde im August um 48 Stellen auf 697 gesunken. in Eisenhüttenstadt um 43 auf 565. Im gesamten Kreis Oder-Spree sind damit 1262 Stellen vakant. Davon gingen im August 271 neue Stellen ein, unter anderem aus den folgenden Bereichen Rohstoffgewinnung, Produktion und Fertigung (72); Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit (47); kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus (39), Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung (39); Bau, Architektur, Vermessung, Gebäudetechnik (28); Unternehmensorganisation, Buchhaltung, Recht, Verwaltung (26).