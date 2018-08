Neue Angebote im Eltern-Kind-Zentrum

MOZ

Friedland Das neue, mobile Eltern-Kind-Zentrum der Stadt Friedland bietet jungen Familien verschiedene Angebote in den Friedländer Ortsteilen.

Ab dem 6. September soll immer donnerstags eine Krabbelgruppe von 9 bis 11 Uhr im Gemeindezentrum Pieskow stattfinden. Montags gibt es von 15 bis 17 Uhr ein Spielplatzkaffee vor der Burg Friedland.

Im Gemeindezentrum Groß Briesen findet ab sofort immer dienstags von 9 bis 12.30 Uhr ein Elternfrühstück statt. In Zusammenarbeit mit der Friedländer Kita „Villa Kunterbunt“ ist am 7. September zwischen 12 und 17 Uhr ein Kinderflohmarkt auf dem Sportplatz in Friedland geboten.

Wer etwas verkaufen möchte, kann sich bei Kerstin Silbernagel telefonisch unter 033676 342 anmelden. Das Eltern-Kind-Zentrum ist an Familien mit Kindern gerichtet, die noch keine Kita besuchen.