Große Wohnblöcke am Schönfelder Weg umstritten

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Bernau. Thomas Dyhr (Bündnis 90-Grüne/Piraten) lehnt das Vorhaben glattweg ab. Andere Mitglieder im Wirtschafts- und Umweltausschuss halten sich die Möglichkeit offen, noch zu werten. Es geht um 130 Wohnungen zu sozialverträglichen Mieten in viergeschossigen sowie fünfgeschossigen Bauten am Schönfelder Weg. Weil im gültigen Flächennutzungsplan noch ein Entwicklungsareal Sport ausgewiesen ist, muss auch dieses Papier geändert werden. Im Parallelverfahren sollen nun der Bebauungsplan für das Wohngebiet Schönfelder Weg und der geänderte Flächennutzungsplan öffentlich ausgelegt werden. Der Ausschuss war mehrheitlich dafür, Dyhr dagegen. Dem ist das Wohngebiet viel zu laut in der Nähe der Bahn.

Norbert Weich, sachkundiger Einwohner, betonte, die Frischluftschneise werde zerstört, die hin zum Panke-Park führt. Auch der einzige noch bestehende Bauernhof in Bernau werde an den Rand gedrückt. Wolfgang Kirsch (Die Linke) führte aus, dass der Investor das Wohngebiet bereits halbiert habe, nachdem das Vorhaben schon einmal durchgefallen war. Kritisch sah er die Verkehrsanbindung zum Kreisel.

130 Stellplätze sollen entstehen. Die vorliegende Planung, mit der ein städtebaulicher Missstand behoben wird, entspricht außerdem den Zielen des Rahmenplans des Panke-Parks, heißt es im Papier. Ein naturräumlicher Übergangsbereich mit Panke-Niederung und Teufelspfuhl sei vorhanden. Nicht alle bislang befragten Behörden sehen das Vorhaben bedenkenlos. So hat sich das Bauordnungsamt des Kreises generell kritisch zur Bebauung an Börnicker Chaussee/Schönfelder Weg geäußert. Hinweise gab auch die Untere Wasserbehörde. Große Bäume sollen erhalten bleiben. Auch gibt es zahlreiche Auflagen von der Forst zur Aufforstung.

Inwieweit der Grundwasserschaden im Bereich des Heeresbekleidungsnebenamtes durchschlägt, ist klar zu prüfen. Die Lage zum Busbahnhof hingegen gilt als klarer Vorteil der Fläche. Zwei alte Gewerbehallen sowie ein früheres Bürogebäude verschwinden. Der Zugang zum späteren Panke-Park soll gesichert werden. 19 Hektar wird das Naherholungs-Areal groß sein, noch dazu unweit der Innenstadt gelegen.

Michael Junghans, der dem Panke-Park-Verein vorsteht, begrüßte das Entsiegeln der Betonflächen. Lieber wäre ihm allerdings eine Schwimmhalle an dieser Stelle. Aber auch der Druck auf den Wohnungsbau sei ihm klar. Immerhin, so Thomas Rebs, Leiter des Amtes für Wirtschaftsförderung, würde die Versieglung der Fläche halbiert. Aufforstungen seien nötig. (li)