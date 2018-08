Mit Bambinilauf ins Altstadtfest

Michael Anker

Bad Freienwalde Zum elften Mal wird am 7. September der Altstadtfestlauf ausgetragen. Damit beginnt traditionell das Fest in der Kurstadt. Neu ist der Anmeldepunkt im Stephanus-Treffpunkt, Karl-Marx-Straße 8. Nachmeldungen sind am Veranstaltungstag auch noch bis 17.15 Uhr möglich. Bereits um 16 Uhr beginnt dort die Ausgabe der Startnummern.

Wie in den Jahren zuvor organisiert der Verein Athleticon 97 mit Unterstützung der Krankenkasse DAK den Lauf. Vereinsvorsitzende Monika Frenz zeigte sich stolz über die zehnjährige Bilanz. „Zum ersten Lauf, der im Jahr 2008 aus dem Oderbruch­-Marathon hervorging, starteten nur 47 Läufer. Als im Jahr 2011 der Lauf vom Samstagvormittag auf den Freitagnachmittag verlegt wurde, waren es bereits 325 Läufer. Im vergangenen Jahr gingen 539 Sportler an den Start“, so die Vorsitzende.

Der überwiegende Teil wird durch die Schulen gestellt. Für sie gelten gesonderte Anmeldungen. Allerdings ist der Lauf auch eine breitensportliche Veranstaltung. „Je nach Streckenlänge werden ein bis vier Euro Startgebühren erhoben. Das Geld ist ein kleiner Beitrag zur Finanzierung des Laufes. Den größeren Anteil bringen Sponsoren auf. So müssen zum Beispiel Plakate und Flyer gedruckt und die Medaillen hergestellt werden. Jeder Teilnehmer des Laufs erhält eine Medaille“, betont Monika Frenz. Unterstützung bekommt die Athleticon-Chefin durch Iris Lepel von der DAK. Seit dem Frühjahr arbeiten die beiden Frauen an der Organisation.

Gestartet wird auf vier Strecken. Der Bambinilauf beginnt um 17.30 Uhr an der Brunnenskulptur in der Königstraße und führt über 320 Meter zum Ziel in der Karl-Marx-Straße. Dort befindet sich der Start- und Zielpunkt für die drei folgenden Läufe über 950 Meter, 3,4 und 6,8 Kilometer. Für die längste Strecke müssen die Läufer viermal die 1,7 Kilometer lange Rund laufen. Die Sieger werden gegen 19 Uhr auf der Hauptbühne geehrt.

Anmeldungen per Telefon 03344 331415, oder im Internet unter www.athleticon97.de