Tiefe Kluft quer durch den Agenturbezirk

Freie Stellenangebote im Barnim: Doch der Raum Eberswalde profitiert nach wie vor wenig davon. Die Arbeitslosigkeit ist fast so hoch wie in der Uckermark. © Foto: Oliver Schwers

Oliver Schwers

Eberswalde (MOZ) Zerrissener könnte ein Arbeitsmarktbereich nicht sein: Im Agenturbezirk Eberswalde treffen Welten aufeinander. In Bernau Vollbeschäftigung, eine halbe Bahnstunde weiter ist die Arbeitslosigkeit weit über dem Brandenburger Durchschnitt. Eine sich verfestigende Schieflage.

Die beiden Jobcenter in den Kreisen Uckermark und Barnim wie auch die Arbeitsagentur sind um Erklärungen bemüht. Doch so recht kann den tiefen Riss niemand begründen, der sich mitten durch den Barnim zieht. Mit 3,6 Prozent Arbeitslosigkeit und 822 offenen Stellen lässt der Altkreis Bernau alles im Arbeitsagenturbezirk Eberswalde hinter sich. Der Zuzug in Berlin arbeitender Menschen, die in der Hauptstadt keine preiswerte Wohnung mehr finden, tut ein Übriges. Doch schon ein paar Autominuten weiter sieht das ganz anders aus: Der Altkreis Eberswalde hinkt dem florierenden Arbeitsmarkt hinterher. Mit einer Quote von neun Prozent stellt sich der Bereich kaum besser dar als die traditionell auf hinteren Deutschlandplätzen rangierende Uckermark. Templin hat aufgeholt und liegt momentan bei „nur“ noch 9,7 Prozent.

Über das Nord-Süd-Gefälle ist viel diskutiert worden. Logischerweise profitiert der Speckgürtel um Berlin und hier besonders Bernau mit der S-Bahn- und Autobahn-Anbindung am meisten. Doch lässt sich kaum erklären, warum die 30 Minuten zwischen der Metropolregion und Eberswalde oder die 50 Bahnminuten nach Angermünde bei Arbeitslosen eine solche Hinderungsgröße darstellen. Denn gerade Berlin hat eben auch das, was auf dem Lande fehlt: Jobs im Helferbereich für Langzeitarbeitslose oder schlecht ausgebildete Menschen.

„Die Lücke zwischen Bernau und Eberswalde bewegt uns sehr“, gibt Gaby Wehrens, Chefin des Barnimer Jobcenters, zu. „Wir müssen mehr damit in die Öffentlichkeit gehen, dass Eberswalde mittlerweile zum Speckgürtel gehört.“ Ihr Kollege aus der Uckermark sieht noch ein anderes Problem: „Wir finden gerade in bestimmten Stadtvierteln einen Großteil unserer Langzeitarbeitslosen“, so Michael Steffen. „Der Schritt aus dem Hartz-IV-Bezug heraus in eine neue Beschäftigung ist nicht so einfach.“ Da helfe auch der angebotene freie Job in der Hauptstadt nicht. Wer nicht pendeln will, nimmt offenbar lieber die Arbeitslosigkeit in Kauf.

Die stagniert zwar seit vier Wochen, bleibt aber im Agenturbezirk Eberswalde nun schon zum vierten Mal in Folge auf unter acht Prozent. Wieder ein Rekordwert. Mit der im September erwarteten traditionellen Herbstbelebung dürfte das auch künftig so bleiben. Der Durchschnitt in Brandenburg ist bei 6,2 Prozent.

Was sich verfestigt, sind unbesetzte Stellen. Allein 2216 freie Jobs stehen derzeit in den Landkreisen Uckermark und Barnim zur Verfügung, 149 mehr als im Vorjahresmonat. Doch die Zahl der gemeldeten Stellen geht zurück, was darauf schließen lässt, dass deren Besetzung immer schwieriger wird. „Wir versuchen verstärkt, Quereinsteiger zu vermitteln“, sagt Petra Röhlinger-Hissnauer, Chefin der Eberswalder Arbeitsagentur.