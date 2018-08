„Kunst an der Grenze“ begeistert

Ingo Mikat

Lebus Für eine Woche trafen sich in der Naturerlebnisstätte Oderberge 24 Künstler aus Deutschland, Polen, Frankreich, Österreich, Rumänien und der Ukraine zu einem gemeinsamen einwöchigen Kunst-Pleinair. Die Ergebnisse des Treffens werden in Friedersdorf ausgestellt.

Als der langjährige Hauptorganisator des Workcamps, Jens Lawrenz, und sein Künstlerkollege Lothar Maertins im Jahr 1995, damals im polnischen Kostrzyn, an dem ersten deutsch-polnischen Pleinair der Reihe teilnahmen, ahnten sie noch nichts von der langjährigen, positiven Entwicklung des Workcamps.

„Mittlerweile treffen wir uns bereits das 22. Mal mit unseren Künstlerkollegen“, berichtet Jens Lawrenz. „Viele von ihnen nehmen schon seit etlichen Jahren immer wieder an dem gemeinsamen Arbeitscamp, das sich in den letzten Jahren mit Gästen aus halb Europa richtig internationalisiert hat, teil.“ Über die Zeit förderte das Pleinair, wie Jens Lawrenz beschreibt, über Grenzen hinweg die Entwicklung enger Verbindungen unter den Künstlern. Georg Brandner, ein erstmals aus dem österreichischen Graz angereister Künstler, lobt, wie alle anderen Künstlerkollegen, besonders die ungezwungene Arbeitsatmosphäre in der Naturerlebnisstätte: „Hier unmittelbar an der Oder, in freier Natur arbeiten zu können, ist sehr angenehm. Die Organisation war wirklich ausgezeichnet. So viele Künstler aus unterschiedlichen Ländern zu treffen, fand ich äußerst interessant und anregend.“

Die Durchführung des Pleinairs unterstützten Förderungen vom Landkreis Märkisch-Oderland, der Sparkassenstiftung, der Firma Arctic Paper der Sonderhandelszone Kostrzyn sowie privater Sponsoren.

Zum inhaltlichen Programm des jüngsten Treffens erklärte Jens Lawrenz: „Wir tauschten uns eine Woche lang über künstlerische Techniken aber auch über philosophische Fragen und Probleme der gesellschaftlichen Entwicklung in Europa sowie allgemein Menschliches, wie die Lebensbedingungen für Künstler in den unterschiedlichen Ländern, aus. Jeder Teilnehmer des Workshops richtete sich auf dem Gelände der Naturerlebnisstätte einen eigenen Arbeitsbereich ein und nutzte die ruhige Woche fern vom Alltag zur Umsetzung neuer Ideen.“

So arbeitete Tetjana Kashkarowa aus der Ukraine zum Beispiel an einem Bilderzyklus „Reisender“. Bildhauer Rainer Baer aus Deutschland gestaltete die Skulptur einer modernen Madonna und Lothar Martin Bilder mit Metalleinlagen. Die künstlerische Arbeit im Camp ergänzten Freizeitaktivitäten mit gemeinsamem Filmabend, Tanzkurs und Gesprächsrunden.

Wie schon im vergangenen Jahr wollen die Künstler Arbeiten und Werke, die während des Kunst-Pleinairs entstanden sind, einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Dafür eröffnen die Pleinair-Teilnehmer, wie Jens Lawrenz ankündigte, am 1. September um 18 Uhr im Kunstspeicher Friedersdorf mit einer Vernissage eine Ausstellung unter der Überschrift: „Die Macht der Bilder II - Sztuka na Granicy - Kunst an der Grenze“.

Die bis zum 16. Dezember gezeigte Präsentation setzt eine bereits 2017 begonnene genreübergreifende Auseinandersetzung mit dem Medium Film fort und soll besonders formale Aspekte beleuchten. Zugleich wird die Wechselwirkung von Musik und Poesie sowie Malerei und Film in den Mittelpunkt gerückt.

Interessant für Besucher der Schau dürften die unterschiedlichen Ansätze der Ausstellenden zur Umsetzung ihrer künstlerischen Ideen sein. Zur Vernissage, begleitet von Violinistin Katarzyna Klebba, wird es einführende Worte von Professor Andrzej Leśnik von der Universität der Künste Poznan und von Zdzis Garczarek, seines Zeichens Direktor des Kostrzyner Kulturzentrums, geben.