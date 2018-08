Tausende bei Demonstration gegen Rechts

dpa

Berlin (dpa) Einer Demonstration gegen Gewalt und Fremdenhass in Neukölln haben sich am Donnerstagabend nach Polizeiangaben gut 5000 Menschen angeschlossen – und damit weit mehr als erwartet. Eine Privatperson hatte laut Polizei nur 100 Teilnehmer angemeldet. Die Demonstranten zogen vom Hermannplatz am Rathaus Neukölln vorbei zur Sonnenallee.

Die unter anderem vom Jugendverband der Linkspartei, Solid, organisierte Demonstration richtete sich gegen die Ausschreitungen und Zusammenstöße der vergangenen Tage in Chemnitz und stand unter dem Motto „Ob Chemnitz oder Neukölln: Auf die Straße gegen rechte Gewalt“.

Am Sonntag war in Chemnitz ein 35 Jahre alter Deutscher durch Messerstiche getötet worden. Ein Iraker und ein Syrer sitzen als Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Nach der Tat zogen überwiegend rechte Demonstranten durch die Stadt, von denen einige Ausländer angriffen.

Unter der Überschrift „Sachsen: Stopp den Mob“ ist für Freitag eine Mahnwache mit Kundgebung vor der Sächsischen Landesvertretung in Berlin geplant. Die Veranstaltung in der Brüderstraße in Mitte wurde laut Polizei ebenfalls von einer Privatperson angemeldet. In der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr werden demnach rund 500 Demonstranten erwartet.

„Wir fordern die sächsische Landesregierung auf, gegen Rechtsradikalismus, Rassismus und Fremdenhass mit aller Entschiedenheit vorzugehen“, teilten die Organisatoren auf Facebook mit.