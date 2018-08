Linken-Politiker auf Sommertour

Heike Jänicke

Bad Freienwalde Abseits vom politischen Alltag in Potsdam hat sich Landtagsabgeordneter Marco Büchel (Linke) auf seiner Sommertour mehr Zeit genommen - für die Sorgen und Probleme der Menschen in der Region. Diesmal lag sein Schwerpunkt auf dem Ehrenamt.

Einmal im Jahr bleibt er ganz bei und in der Region Bad Freienwalde. Dann will er nur zuhören, nimmt sich Zeit für Gespräche. Die fehlt oft, wenn die parlamentarischen Sitzungen in Potsdam rufen. Seit 2009 bis 2014 und dann seit 2106 wieder sitzt der 35-Jährige für die Linken im Landtag und ist Vorsitzender des Europaausschusses und stellvertretende Fraktionsvorsitzender. Diesmal trifft er auf Menschen, die sich seit Jahren ehrenamtlich engagieren. Wie etwa Horst Wilke, der Tausendsassa aus Neulietzegöricke. Er ist Bürgermeister von Neulewin, kennt sich mit den Problemen, die die Kommunen im Oderbruch haben, aus. Da kommt die Sprache auf die prekäre finanzielle Ausstattung der Gemeinden, die keinen Spielraum für große Sprünge, ja manchmal noch nicht einmal fürs Notwendige, lassen. Und er spricht mit Helga Scholz. Die 80-Jährige macht seit 40 Jahren Kommunalpolitik. Der Mädewitzerin macht niemand ein X für ein U vor. Sie bringt das Thema Infrastruktur aufs Trapez. Zum Beispiel die Anbindung der Ortsteile an die überregionalen Fahrradwege. In Kunersdorf redet Marco Büchel mit Margot Prust. Was dort gerade passiert, sei bewundernswert, meint der 35-Jährige. Der Förderverein Kunersdorfer Musenhof baut das weltweit erste Chamisso-Museum auf und hat gerade sein Crowdfunding-Ziel in Höhe von 30 000 Euro erreicht. Doch was passiert danach? Wie kann eine dauerhafte Unterstützung für solch ein Projekt gelingen, das dem Dichter und Naturforscher Adelbert von Chamisso gewidmet ist? Antworten darauf will Marco Büchel mit dem Förderverein finden.

Ähnliche Gedanken treiben ihn ins Oderbruch Museum. Dort trifft er auf seiner Tour gemeinsam mit Justizminister Stefan Ludwig (Linke) auf ein ebenso engagiertes Team, das eine für ihn sehr aufschlussreiche Ausstellung zum Themenjahr „Landwirtschaft“ erarbeitet hat. „Hier steht die Frage, wie es nach 2020, wenn die finanzielle Unterstützung durch Stadt und Landkreis ausläuft, gelingen kann, das Museum als Anker fürs Oderbruch zu erhalten“, sagt Marco Büchel. Dabei geht es ihm auch um Geschichte der Kulturlandschaft, eingebettet in die europäische Geschichte. „Wir sollten die Chance ergreifen, unsere Geschichte auch als europäische Geschichte zu verstehen und zu leben“, sieht es der Bad Freienwalder. Gerade das Projekt „Kulturerbe-Ort“, das mit dem Bemühen um Ausweisungen solcher Kulturerbe-Orte auch in Polen, Ländergrenzen überschreitet, sei ein Beispiel für europäisches Verständnis. Und könnte in Brüssel auf offene Ohren stoßen, wenn es um finanzielle Unterstützung geht.

Wenn er von Europa spricht, dann kommt er am Schloss Freienwalde als Ort europäischer Politik nicht vorbei. Das steht vor dem Verkauf. „Um das zu verhindern und den Fortbestand des Schlosses zu gewährleisten, bedarf es nach meiner Ansicht einer Betreibergesellschaft und eines guten Konzeptes“, so Büchel. Die Gesellschaft sei theoretisch ja da gewesen – mit der Rathenau-Stift GmbH und der Stadt Bad Freienwalde, dem Landkreis und der Rathenau-Gesellschaft als Gesellschafter. Dass das Schloss angenommen werde, zeige ihm die aktuelle Ausstellung „Meine jüdischen Eltern. Meine polnischen Eltern“, die wegen des großen Zuspruches bis heute verlängert wurde.

In Falkenberg-Höhe hört er von den Wünschen der Menschen nach mehr Radwegen und der Anbindung an den Barnim. Um den Radweg zwischen Bad Freienwalde und Falkenberg geht es in weiteren Gesprächen, die Büchel in der Kurstadt wie auch in Wriezen auf dem Marktplatz führt.