IceGuerilla eröffnet Manufaktur

Kostprobe: Torsten Wolf und Ricco Klotzsche teilten Eis an Barbara Kozakiewicz und Antoni Dziarski (v. l.) aus. © Foto: Jörn Tornow

Feierlich: Die Eismanufaktur der IceGuerilla wurde am Donnerstag unter den Augen vieler Gästen eröffnet. David Schulze, Bauleiter Klaus Rudisch, Ralf Schulze, Marek Schulze, Monika Schulze (v. l.) freuten sich auf die Banddurchschneidung. © Foto: Jörn Tornow

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die IceGuerilla hat am Donnerstag ihre Manufaktur im Gewerbegebiet eröffnet. Monika und Ralf Schulze stellten hunderten Besuchern ihren Betrieb vor. Mittelfristig werden dort bis zu zehn Tonnen Speiseeis am Tag produziert.

Ein Erfolgsgeheimnis der IceGuerilla ist die Zeit. Durch ein Versehen, erzählt Ralf Schulze beim Rundgang durch die neue Halle im Gewerbegebiet, habe man im kleinen Produktionsraum hinter dem Kino Schukurama über Nacht die Maschinen laufen lassen. Erst habe er die ewig lange gerührte Masse wegwerfen wollen, dann aber doch Eis daraus gemacht. Als Test. Und siehe da: „Es hatte eine ganz andere Konsistenz, viel cremiger“, erzählt Schulze. Und so nehmen sich auch seine zunächst 15 Mitarbeiter, die in der neuen Manufaktur in der Produktion beschäftigt sind, Zeit für das Produkt. 24 Stunden wird das Milcheis gerührt, jeder Becher von Hand abgefüllt.

Zur Eröffnung des neuen Standorts im Beeskower Gewerbegebiet kamen am Donnerstag hunderte Gäste. Lieferanten, Großkunden und natürlich die am Bau beteiligten Firmen waren eingeladen. Dazu kamen Vertreter von Banken, Verwaltung und der Politik. Rund 6,3 Millionen Euro hat das Ehepaar Schulze bislang an dem Standort investiert. Im Werk selbst fehlen noch einige Regalsysteme, im Herbst werden die Außenanlagen gestaltet. Dann ist alles fertig.

Vorläufig fertig. Denn Ralf Schulze hat weitere Ziele und Visionen. Ein Ziel ist eine stabile Eisproduktion von 1,5 bis zwei Tonnen Eis täglich. Mittelfristig sollen zehn Tonnen erreicht werden. Spätestens im Jahr 2028 will die IceGuerilla in allen deutschen Städten mit mehr als 500 000 Einwohnern mit einem eigenen Geschäft vertreten sein. Über den Onlineshop wird man dann auch in Polen und Österreich Eis aus Beeskower Produktion bestellen können.

Und es soll nie mehr passieren, dass der Onlineshop geschlossen werden muss, weil die Wochenproduktion ausverkauft ist. Das gab es früher, deshalb überhaupt wagten sich Schulzes an die Großinvestition im Gewerbegebiet. Sollte auch diese Kapazität nicht reichen, kann auf dem Grundstück eine weitere Manufaktur errichtet werden, das bestehende Gebäude wird gespiegelt. Außerdem will sich Ralf Schulze das Nachbargrundstück für fünf Jahre von der Stadt sichern, weitere 20 000 Quadratmeter. Vielleicht entstehen da Wohnungen für das Personal, für das IceGuerilla-Team.

Er hat so etwas anderswo gesehen. Denn die Anwerbung von Mitarbeitern, die zum Unternehmen passen, sei mittlerweile sehr schwierig. Er hätte Leute in Berlin gefunden. Doch das Pendeln sei schwer, mit öffentlichen Verkehrsmitteln kaum zu machen. In Beeskow selbst könne er durchaus einiges bieten. Kultur, mit dem Schukurama, dem Kino, dass er betreibt und mit dem alles begann, auch die Eisproduktion. Auch finanziell, 12,50 Euro zahlt er nach eigenen Angaben Leuten direkt nach Berufsabschluss, gestandene Facharbeiter würden knapp 16 Euro brutto verdienen.

Beeskows Bürgermeister Frank Steffen ist froh, dass die Eismanufaktur nun steht. „Ich bewundere den Mut, so etwas anzugehen“, sagt er bei der Eröffnung. Und mit dem Eis gebe es ein ganz besonderes Produkt, etwas, das nicht jeder habe. Und mit dem Produkt macht die IceGuerilla auch Stadtmarketing. „Handgemacht in Beeskow“ steht auf jedem Becher, der über den Onlineshop auf Reisen geht.