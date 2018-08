Peinlich: Beschlüsse formell falsch

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Stadt Schwedt und die Gemeinde Schöneberg müssen ihre Beschlüsse zur beabsichtigten Eingemeindung Schönebergs in die Stadt Schwedt wahrscheinlich noch einmal wiederholen. Wille und Inhalt der Beschlüsse sind zwar unstrittig. Das Innenministerium hat beide Kommunen aber im Vorfeld eines offiziellen Verfahrens zur Entscheidung der Eingemeindung auf mögliche Formfehler hingewiesen.

In der Gemeinde Schöneberg sollen sogar die drei Einwohnerversammlungen in den Orten Felchow, Flemsdorf und Schöneberg wiederholt werden müssen. Grund dafür ist, dass die im Amtsblatt des Amtes Oder-Welse veröffentlichte Fassung des Gebietsänderungsvertrages nicht exakt mit jener übereinstimmt, die anschließend beschlossen wurde. Der Unterschied besteht in Formulierungen und einer inhaltlichen Änderung hinsichtlich der Hundesteuersatzung. Diese Veränderungen wurden zwar kommuniziert und in den Einwohnerversammlungen erläutert. Rein formell aber wurde eine andere Fassung des Vertrages im Vorfeld der Einwohnerversammlungen veröffentlicht.

Das Amt muss nunmehr den Vertragstext erneut, diesmal in der richtigen Version veröffentlichen, die Gemeinde muss neu beschließen, dass sie dazu Einwohnerversammlungen durchführt. Das Amt muss erneut zu den Einwohnerversammlungen einladen und danach zur erneuten Sitzung der Gemeindevertretung, die dann über den Gebietsänderungsvertrag neu beschließen und die Entscheidung beim Ministerium neu beantragen muss.

Auch Schwedt muss seinen Beschluss wiederholen. In einer Sondersitzung hatte die Stadt dem Vertrag regulär zugestimmt. Das Ministerium wies jedoch darauf hin, dass auf der Tagesordnung zwar Gebietsänderungsvertrag stand, aber nicht das Wort „Beschluss“. (md)