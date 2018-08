Investor tritt Gerüchten entgegen

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) „Von unserer Seite aus ist das Projekt Aufbauschule nicht vom Tisch“, betont Martin Smura von der Investorengruppe, die in dem historischen Gebäude eine Akademie für Hotellerie und Gastronomie einrichten möchte. Damit tritt er Gerüchten entgegen, die in der Stadt kursieren.

„Das Projekt Aufbauschule ist doch vom Tisch.“ Den Satz hat die SPD-Fraktionsvorsitzende Elke Wagner in der öffentlichen Sitzung des Hauptausschusses am Mittwochabend fallen lassen. Widersprochen hat ihr niemand. Und auch in sozialen Medien kursieren solche Aussagen.

Was ist los mit den millionenschweren Plänen für das leer stehende Gebäude an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße? Und mit dem damit eng verflochtenen Vorhaben, im früheren Magazin an der Magazinstraße ein Viersterne-Hotel einzurichten. Und im benachbarten Jagdschloss ein Restaurant.

Martin Smura, der zum Investoren-Team gehört, zeigte sich am Donnerstag auf MOZ-Nachfrage erstaunt über die Gerüchte. „Wir haben am 12. September vor Ort einen Termin mit einem potenziellen Betreiber für die Schule“, sagt er. Es gehe um die Career Partner GmbH. Richtig sei aber, dass die Hochschule Macromedia aus München, mit der die Verhandlungen weit gediehen waren, sich zurückgezogen hat. Da die Hochschule verkauft wurde, sei es aber nicht verwunderlich, dass das Management zurückhaltend ist, sagte Smura. Er könne die Verunsicherung in der Stadt nachvollziehen. Denn so lange es keinen Betreiber für die Akademie gibt, könne das Projekt Aufbauschule nicht starten.

Investor des gesamten Vorhabens ist die Cultura Fürstenwalde Verwaltungsgesellschaft mbH (CFV). Deren Geschäftsführerin ist Martin Smuras Frau Kateryna. Im Hintergrund steht die Investorengruppe Kingstone Capital, deren Verwaltungsratspräsident Martin Smura ist.

Die Kaufverträge für Aufbauschule, Magazin und Proviantamt hat CFV mit der Stadt Fürstenwalde geschlossen. „Dafür sind Optionsgebühr, Grundsteuer und Notarkosten gezahlt“, sagt Smura.

Zudem sei bereits eine halbe Million Euro in die Planung geflossen. „Davon, dass der Investor abgesprungen ist, kann wirklich keine Rede sein“, betont er. Nun hoffe er, in vier bis acht Wochen den Vertrag mit Career Partner schließen zu können. Aus seiner Sicht sei das Angebot für den Schulbetreiber schon deshalb interessant, „weil wir die Garantie geben, dass wir über 10 Jahre je zwei Millionen Euro in die Ausbildung von Studenten stecken würden, insgesamt 20 Millionen Euro“, sagt Smura. Das sei ein sicheres Grundeinkommen für den Betreiber.

So weit, so gut. In Verzug ist das Vorhaben dennoch. Darum müssen sich die Fürstenwalder Stadtverordneten damit befassen. Für ihre Sitzung am Donnerstagabend gab es im nicht öffentlichen Teil den Tagesordnungspunkt „Sachstandsbericht zum Jagdschloss“. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit wird er behandelt, weil es um Geld und um Vertragsinhalte geht. So müssen etwa die Fristen, bis wann der Investor seine Bauanträge gestellt haben muss, in den Unterlagen angepasst werden.

Teilweise fehlen dafür noch die rechtlichen Voraussetzungen. So gibt es etwa für den Bebauungsplan „Akademie Campus“ für Aufbauschule, Studentenwohnheim und Seniorenwohnen lediglich den Aufstellungsbeschluss durch die Stadtverordneten.

Für das Jagdschloss sind die Planungen weiter gediehen. Es ist und bleibt im Besitz der Stadt – soll aber nach den Vorstellungen des künftigen Pächters CFV umgebaut werden. 7,4 Millionen Euro hat die Stadt für das Gebäude und dessen Umfeld kalkuliert – davon sollen 90 Prozent als Fördermittel fließen. Hat die Verzögerung Auswirkungen auf die Förderung? „Noch hat sich nichts daran geändert“, sagt Irina Retzlaff, die im Fürstenwalder Rathaus für das Fördermittel-Management zuständig ist. Zum einen, weil die neue Fördermittelrichtlinie auch erst seit Mai vorliege. Zum anderen, weil die Stadt gebeten habe, den Bescheid noch nicht zu erlassen, da auf Wunsch des Investors noch an einer Erweiterung des Umbaus gearbeitet wird.