Die Blätter fallen, das Sammeln beginnt

Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) Herbstlaub schützt Pflanzen vor Kälte, Nässe und Wind. Dieser natürliche Prozess ist eher im Wald als in öffentlichen Bereichen möglich. Hier sorgen die Gemeinden mit ihren Bürgern für Ordnung.

In Erkner werden die Laubsäcke für Straßenbäume am 18. und 25. September sowie am 16. Oktober im Bauhof ausgegeben. Gratis können sich Grundstücksbesitzer dann die Säcke abholen. Die Stadt gibt für die Laubentsorgung – Säcke und Entsorgung – jährlich etwa 35 000 Euro aus. „Die Kosten für Lohn und eigene Fahrzeuge sind darin nicht enthalten und auch schwer zu beziffern“, sagt Clemens Wolter, Geschäftsbereichsleiter der Stadt.

Die Entsorgung läuft über mehrere Wege. Ein Teil wird in Erkner bei einer Firma kompostiert, ein anderer Teil wird auf andere Kompostanlagen abgefahren. In diesem Jahr wurden 7000 Säcke gekauft, genauso viele wie 2017. Die Art der Zuteilung der Säcke habe sich bewährt. „Durch die Verwendung durchsichtiger Säcke befindet sich hauptsächlich Laub von Straßenbäumen darin“, sagt Wolter. Die Abgabe von Gartenabfällen sei stark zurückgegangen, ebenso die Belastung der Mitarbeiter durch übervolle Säcke.

Im Schöneicher Rathaus können sich die Einwohner bereits seit Mitte August die Laubsäcke abholen – zum Preis von einem Euro je Stück. Nachdem der Vertrag auslief, musste die Gemeinde eine neue Entsorgungsfirma finden. Dabei blühen überplanmäßige Ausgaben von 25 000 Euro in der neuen Vertragslaufzeit von zwei Jahren – zu den ursprünglichen Kosten von 35 000 Euro . „Erstmal gab es nur wenige Angebote von Firmen“, sagte Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) in einer Sitzung. Auch, so mutmaßt er, können Personalnot, hohe Entsorgungskosten für das Grün oder gestiegene Löhne Gründe für die Kostenzunahme sein. Die Fraktion BBS/BFS schlug für die Zukunft ein anderes Modell der Laubentsorgung vor.

„Jeder Abfall ist auch ein Rohstoff“, gab Philip Zeschmann zu bedenken. Er plädierte dafür, das Laub zu kompostieren und dann den Schöneichern zukommen zu lassen. „Solche Dinge können wir uns doch bei unseren Nachbargemeinden abgucken.“ Außerdem seien kommunale Betriebe günstiger als private. „Die Verwaltung sollte andere Lösungen finden“, widersprach Hans-Joachim Hutfilz von der SPD. Es dürfe keine kommunale Konkurrenz zu den hiesigen privaten Firmen geben. Der Bürgermeister versprach, ein neues Modell bis Ende September prüfen zu lassen. Mit großer Mehrheit verabschiedeten die Gemeindevertreter die Mehrausgaben.

In Woltersdorf werden noch die Daten zu den unterschiedlich angefallenen Kosten der Laubentsorgung der vergangenen Jahre sowie zur baldigen Durchführung erhoben. Erst ab Mitte Oktober beginne die öffentliche Laubentsorgung durch die Anwohner, so Christian Gorny, Bauhofleiter der Gemeindewohnungsbaugesellschaft (GWG).