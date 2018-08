Wenn Kunst Grenzen sprengt

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Kunst überwindet Grenzen, Kunst verbindet Menschen. Unter diesem Motto steht Mitte September ein Kurswochenende in Finow, das gleich doppelt spannend wird: Kerstin Bode unterrichtet im Töpfern, Max Skoblinsky schult den Blick fürs Malen.

„Was könnte einen Ortsfremden locken, sich für Finow zu interessieren?“, fragt Kerstin Bode, die seit 2001 als freischaffende Künstlerin in eben jenem Stadtteil lebt und arbeitet, der ihr längst ans Herz gewachsen ist. Der Lokalpatriotin fällt fast nur der Wasserturm ein. Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten würden zu wünschen übrig lassen. „Vielleicht schaffen wir es ja, mit Kunstprojekten auf uns aufmerksam zu machen“, betont Kerstin Bode, die dem Stadtteilverein Finow angehört, mit dessen Vorsitzenden Viktor Jede sie auf einer Wellenlänge schwimmt. Beide gehören zum aktiven Kern der Finower, die ihren Heimatort immer wieder mit den vielfältigsten Initiativen beleben wollen. Beide engagieren sich auch über den Verein hinaus für dieses Ziel – in Privatinitiative zum Beispiel als Organisatoren eines Kunstwochenendes, für das sie den aus der Ukraine stammenden Künstler Max Skoblinsky gewinnen konnten. Der namhafte Maler wird am 15. September ab 12 Uhr zum dritten Mal einen Meisterkurs in der Finower Galerie auf Zeit abhalten, die sich in den ehemaligen Räumen des Ersatzteile-Centers an der Eberswalder Straße 121 befindet, die Viktor Jede gehört.

„Von den Meisterkursen im März und im Juni schwärmen die Teilnehmer nach wie vor“, berichtet der Unternehmer. Daher habe sich eine Wiederholung angeboten, bei der es die Finower aber nicht belassen wollten. Das ist der Grund, warum jetzt auch Kerstin Bode mitmacht, die an der Dorfstraße 26 das Atelier Unikatum betreibt, in dem sie Töpferkurse abhält und in einer Galerie unterm Dach Keramik und Gemälde verkauft. Die Künstlerin hält am 15. September ab 10 und bei Bedarf überdies ab 14 Uhr Töpferkurse ab.

Das Besondere ist jedoch die Einladung an alle Kunstliebhaber zu einem Kennenlerntreffen, das schon am 14. September um 18 Uhr im Atelier Unikatum beginnt, in dem Kerstin Bode eine kurze Einführung in die Töpferei gibt. Nach etwa einer Stunde ziehen die Besucher dann in die Galerie auf Zeit um, in der Max Skoblinksky vom Malen berichtet. Die Teilnahme am Kennenlerntreffen ist kostenfrei und unverbindlich. Aber Anmeldungen für die Kurse am darauffolgenden Tag werden gern entgegengenommen.

Wer unter Anleitung von Max Skoblinksky ein Gemälde erschaffen will, muss dafür 150 Euro zahlen. Das Töpfern bei Kerstin Bode kostet 65 Euro. Material und Beratung sind inklusive. „Mitzubringen sind jeweils nur eine Schürze und gute Laune“, sagt Viktor Jede, der sich vorstellen könnte, dass es Kunstbegeisterte gibt, die sich vormittags beim Töpfern und nachmittags an der Staffelei ausprobieren.

Die Idee zum Kunstwochenende mit gleich zwei Kursanbietern ist Kerstin Bode, Max Skoblinksky und Viktor Jede beim jüngsten Meisterkurs im Juni gekommen. Da hatte die Finower Künstlerin Unterrichtsstunden bei ihrem Kollegen aus der Ukraine genommen. Sie selbst malt sonst bevorzugt mit Acrylfarben, ist aber über das mit Öl Erreichte durchaus zufrieden. „Ich wollte unbedingt meine Handschrift in dem Gemälde wiederfinden. Und das ist mir gelungen“, findet Kerstin Bode.

Verbindliche Anmeldung für die Meisterkurse im Malen unter Tel. 0171 7677001 und im Töpfern per Mail an tenne26@web.de.