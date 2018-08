Spitzenverbrauch und Netzprobleme

Hans Still

Wandlitz Der Niederbarnimer Wasser- und Abwasserband (NWA) erwartet nach dem heißen Sommer mit den drei Dürremonaten einen Rekord beim Trinkwasserverbrauch. Das füllt einerseits die Verbandskasse – offenbart andererseits aber Probleme beim Trinkwassernetz und beim Verbraucherverhalten.

„Auf die Schulter könnten wir uns klopfen, wenn wir die Druckmangelerscheinungen nicht gehabt hätten“, reagiert NWA-Verbandsvorsteher Matthias Kunde auf die Frage nach den vermutlich spitzenmäßigen Zahlen beim Verkauf von Trinkwasser. Dass es Rekordwerte geben muss, liegt nach der fast beispiellosen Hitzeperiode auf der Hand. Der bisherige Spitzenverbrauch lag 2014 bei 1,2 Millionen Kubikmeter Trinkwasser, den wird der NWA mit Sicherheit überbieten. Schon Ende Juni betrug die Trinkwasserabnahme nämlich 70 Prozent des Vorjahres. Und sowohl der Juli als auch der August blieben heiß. Das ist die positive Seite des Sommers.

Besagt Druckmangelerscheinungen zeigten allerdings dem Verbandsvorsteher die Grenzen des Trinkwassernetzes an, sodass Kunde sogar von einer „angespannten Versorgungslage an den heißesten Tagen“ spricht. Gemeint sind die Tage, an denen das Wasserwerk in Prenden statt der üblichen 2200 Kubikmeter pro Tag tatsächlich 5900 Kubikmeter Trinkwasser durch die Leitungen drücken musste. Am 30. Juli und am 19. August stieg dann abends im Wasserwerk Prenden die Mitteltrafostation aus – diese muss nun dringend ertüchtigt werden. „Die Trafostation benötigt eine Zwangsbelüftung, da sie den Spitzenbelastungen nur knapp gewachsen war“, konstatiert Kunde rückblickend. Zudem gab es sechs Tage mit Sprengverbot im gesamten Verbandsgebiet, nachdem ein elektronisches Bauteil ausgefallen war.

Zum Kernpunkt der Rückschau gehört unbedingt die Erkenntnis über das Verhalten der Verbraucher – aus Kundes Sicht das „eigentliche Problem“. Denn als ursächlich für die Balastungsspitzen seien die Gartenbesitzer anzusehen, die offenbar nach 17.30 Uhr kollektiv zum Schlauch griffen, um voller Überzeugung das Grün zu wässern. „Für diese hohen Verbräuche ist unser Netz nicht ausgelegt, denn im Wasserwerk lässt sich der Druck nicht beliebig erhöhen“, argumentiert Kunde dagegen. So liegt der durchschnittliche Verbrauch auf dem Land eigentlich bei 78 Litern Wasser am Tag. In diesem Sommer sei der durchschnittliche Verbrauch auf täglich 140 Liter hochgeschnellt. Zugleich blieb beispielsweise im Wandlitzer Wohngebiet Nibelungen vom eigentlich 3,5 bar hohen Druck nicht mehr viel übrig. Gerade einmal 1,9 bar kamen dort noch an. Kundes Fazit: „Wir wissen jetzt, die Rohwasserkapazität unserer Brunnen reicht in Prenden aus. Aber wir müssen etwas beim Leitungsnetz machen, denn wir können den Druck nicht beliebig hochfahren. Unsere Leistungen werden ja nicht größer, und die Rohrreibung führt zu den Druckverlusten, die im Sommer mehrfach von Kunden beklagt wurden“, erklärt der Verbandsvorsteher.

Mehrere Maßnahmen sind bereits ins Auge gefasst. Stolzenhagen bekommt im Winter eine Druckerhöhungsstation, die vermutlich auf einem Privatgrundstück gebaut werden muss. Im Wasserwerk Prenden werden ab Ende September die Filter erneuert. 250 000 Euro kostet dieses Vorhaben. Gegen März 2019 sollen die Filteranlagen eingearbeitet sein, sodass sie zugeschaltet werden könnten.

Ebenfalls von hoher Dringlichkeit: Der NWA benötigt dringend eine Ringleitung in Richtung Osten sowie weitere zusätzliche Verbindungsleitungen zur Trinkwasser-Hauptschlagader der Gemeinde Wandlitz, die von der Ahrendseer Kreuzung bis nach Basdorf (Abzweig nach Zühlsdorf) reicht. Das bedeutet letztlich, die Versorgung des Ortsteiles Ützdorf mit zentralem Trinkwasser verzögert sich bis ins Frühjahr 2019. Anstatt einer 100er Leitung kommt dann eine 200er Leitung in die Erde.

Auch in Lanke stehen Veränderungen an. Dort arbeitet seit 1991 ein kleines Wasserwerk, das Trinkwasser spendet. Diese Situation soll mit dem Bau einer Leitung von Prenden nach Lanke bereinigt werden. Zusätzliche Beiträge kann der NWA dafür übrigens nicht erheben, einige Lanker waren schon in großer Sorge wegen möglicher Mehrausgaben. „Die Maßnahme steht zur Entscheidung an, ebenso wie die Frage nach der Finanzierung. Spätestens 2020 soll die Leitung ans Netz gehen“, so Kunde. Er schätzt den Umfang aller Vorhaben am Trinkwassernetz innerhalb von fünf Jahren auf mehrere Millionen Euro. Dieses Geld kommt möglicherweise aus neuen Krediten, deren Verbindlichkeiten dann schließlich auf die Gemeinschaft der NWA-Kunden umgelegt werden.