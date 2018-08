Jugendtreff hat neue Leiterin

Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Die Saure-Gurken-Zeit im Jugendtreff Werneuchen ist vorbei. Seit Juli schmeißt die Sozialpädagogin Melanie Freese den Laden, der nun wochentags wieder jeden Nachmittag geöffnet ist. Die neue Kraft steckt voller Pläne.

Der Jugendtreff Wegendorfer Straße kurz vor der Öffnung. Ein ausrangiertes, aber ordentliches Ecksofa, Kicker, Dartscheibe, Tischtennisplatte, Bar – alles da. Von innen wirkt der Container Pavillon am Rande der Sportanlage geräumiger als man von außen vermutet.

Jugendlich, fast zart wirkt Melanie Freese, die den Jugendclub für Kinder von zehn bis 16 Jahren seit Juli alleine managt. Für organisatorische Fragen steht ihr der Werneuchener Jugendkoordinator Michel Seifert zur Seite. Für extra Angebote wie Medienworkshops hat sie einen kleinen zusätzlichen Etat zur Verfügung.

Eingestiegen ist sie in den letzten Wochen mit der Organisation eines fulminanten Sommerferienprogramms: Bei einer Wasserschlacht, einem Ausflug in den Trampolinpark und einem Flag Football-Turnier konnte das jugendliche Publikum „die Neue“ kennenlernen. In nächster Zeit will sie sich bei den Schulen und Horten im Umkreis vorstellen, um weitere Besucher für den Treff zu gewinnen.

Eine Herzensangelegenheit ist Freese die Abenteuer- und Erlebnispädagogik. „Ich finde es gut, auch mal nach draußen zu gehen, wenn es regnet!“, sagt sie grinsend, „wir haben hier den Löhmer Haussee, dort können wir Kajak- und Kanu-Touren machen oder selbst Flöße bauen.“

Gerade hat die junge Frau, die demnächst nach Wernauchen ziehen wird, mit Geocaching angefangen, einer Art Schnitzeljagd, bei der sich die Schatzsucher auf GPS-Koordinaten stützen. Solche Touren will sie auch den Jugendlichen anbieten. Zudem will sie ihnen zeigen, wie man sich mit Karte und Kompass im Gelände orientiert. In der relativ großen Altersspanne der Besucher sieht sie kein Problem, unterschiedlichen Altersgruppen wird sie Parallelangebote machen.

Freese selbst ist in Berlin Hellersdorf aufgewachsen, ein Lieblingszeitvertreib in ihrer Jugend war Skateboard fahren. Dabei war sie in der Skaterszene ihres Kiezes zuhause. Alle Tricks auf dem Board hat sie sich mit Hilfe ihrer Kumpels selbst beigebracht. Da sie heute noch Skatebord fährt, war sie begeistert, als sie hörte, dass sich Werneuchener Jugendliche einen Skatepark wünschen.

Damals bei den Hellersdorfer Skatern hat sich Freese als Mädchen unter vielen Jungs sehr wohlgefühlt. „Komisch war nur, wenn man bei Wettbewerben eine Urkunde bekommen hat, ohne etwas Besonderes geleistet zu haben“, erinnert sie sich.

Inzwischen hat sie sich professionell mit dem Thema „Jugendliche und Geschlecht“ auseinandergesetzt und eine Masterarbeit zu „Mädchen in der Skaterszene“ geschrieben. Ihre Erkenntnisse will sie in ihre Jugendarbeit einfließen lassen: „Ich werde den Mädchen ab und zu Extraangebote machen, wo sie sich frei von Jungsblicken ausprobieren können. Für die Jungen gilt das umgekehrt natürlich auch!“, verspricht sie.

Auch die Berufsorientierung der Jugendlichen ist Freese ein Anliegen. Sie selbst hatte mal eine Lehre als Vermessungstechnikerin angefangen, die ihr wegen zu vieler Büroarbeit überhaupt nicht gefiel. Ihr jetziger Beruf liegt ihr gut, so scheint es.