Von außen wieder hui

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Für mehr als neun Millionen Euro wurden in den vergangenen neun Jahren die Dächer und Fachwerkwände von Cecilienhof saniert. Das letzte Schloss der Hohenzollerndynastie dokumentiert die wechselvolle Geschichte des 20. Jahrhundert. Am Donnertag wurde das Haus im alten Glanz präsentiert.

Ist das Mangold? Tatsächlich! Mitten in den prächtigen Rabatten rund um Cecilienhof sprießt zwischen den Blumen dunkelgrüner Mangold mit leuchtend weißen Adern. Michael Rohde, Gartendirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten, berichtet, dass es dem Zeitgeschmack vor 100 Jahren entsprach. Damals, gegen Ende des Ersten Weltkrieges zogen Kronprinz Wilhelm und seine namensgebende Gattin Cecilie in ihr neues Heim ein. Es war der letzte Schlossbau in Potsdam.

Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg wurde hier internationale Geschichte geschrieben. Die Siegermächte Großbritannien, USA und Sowjetunion verhandelten am runden Tisch in der Großen Halle des Schlosses die Nachkriegsordnung für Europa samt deutscher Teilung. Die Mauer führte ab 1961 direkt durch den Park und trennte das Schloss vom wenige Meter entfernten Jungfernsee. Für Monika Grütters, Kulturstaatssekretärin des Bundes, ist das Schloss im Neuen Garten ein besonderes Beispiel für die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts vom Kaiserreich bis zur deutschen Wiedervereinigung.

Grütters hat aber auch kleine Besonderheiten im Haus ausgemacht. So ließ Cecilie, die aus Mecklenburg stammte und ein Faible für Schiffe hatte, ihr Schreibzimmer als Kajüte einrichten. Das ging so weit, dass die Möbel wie auf hoher See üblich an die Wände geschraubt wurden. Immerhin sind sie so erhalten geblieben, so Grütters. Der Rest der Einrichtung wurde 1945 in die nahe gelegene Meierei gebracht, um das Haus für die Potsdamer Konferenz einzurichten. Die Meierei mit ihrem Inhalt brannte kurz danach aus.

In den vergangenen Jahren wurden 6500 Quadratmeter Dachlandschaft saniert, der Großteil der alten Ziegel wurde abgenommen, gereinigt und wieder verwendet. Die 40 aufwändig verzierten Schornsteine wurden zum Teil abgetragen und wieder neu zusammengesetzt.

Am Ende sind die Bauarbeiten letztlich aber noch nicht. In den nächsten Jahren soll es im Inneren weiter gehen. Für Heinz Berg, kommissarischer Generaldirektor der Stiftung, eine besondere Herausforderung. Obwohl die Privaträume des Kronprinzenpaares und die historischen Konferenzräume museal genutzt werden, ist Cecilienhof mit 176 Zimmern viel größer.

Bis zu Beginn der Sanierungsarbeiten wurde der größte Teil des Hauses für ein Hotel samt Restaurant genutzt. Hier empfing die Landesregierung Staatsgäste. Beispielsweise wurde König Elisabeth II. in Cecilienhof bei ihrem letzten Besuch in Potsdam 2004 bewirtet.

Heinz Berg kündigte für den April kommenden Jahres ein offenes Bieterverfahren an. Gesucht wird ein neuer Hotelbetreiber (der alte hat abgewunken), mit dem zusammen die Sanierung des restlichen Hauses in Angriff genommen werden soll. Berg räumte ein, dass es schwierig wird, einen geeigneten Hotelier zu finden. Mit 50 Zimmern ist das Haus recht klein und an den Einbau eines Spa-Bereiches, der im hochklassigen Bereich erwartet wird, ist in Cecilienhof nicht zu denken. Als Plan B wäre an ein Restaurant und zeitweilig vermietete Appartments zu denken. „Wir als Stiftung sind auf die Einahmen angewiesen“, sagt der amtierende Generaldirektor.

Trotz der bereits verbauten 155 Millionen Euro aus dem Sonderinvestitionsprogramm 1 das der Bund, Berlin und Brandenburg finanzierten und dem nächsten Programm in Höhe von 400 Millionen Euro bis 2030 ist das Geld in der Stiftung knapp. Die eingangs erwähnte Blumenpracht war nur durch eine Spende des Vereins der Freunde der Preußsichen Schlösser und Gärten in Höhe von 150 000 Euro möglich. Neben den Rabatten samt Mangold fallen vor allem die Zierbäumchen auf, die zu geometrischen Formen oder zu Vögeln gestutzt wurden. Diese Formschnittgehölze, berichtet Gartendirektor Rohde, wurden erst in den 70ern nach den überlieferten Wünschen der Kronprinzessin geschaffen. Nach dem Ende der Monarchie in den 20er hatten die Hohenzollern offenbar kein Geld, um das Ensemble zu vervollständigen. Letztlich wurde Cecilies Wunsch erst zu DDR-Zeiten in die Realität umgesetzt.