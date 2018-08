Unverhofftes Jubiläum

Thomas Gutke

Hohenwalde (MOZ) Platzkonzert, Feuerwehrball, Festgottesdienst: Die Freiwillige Feuerwehr Hohenwalde feiert am Wochenende mit großem Programm ihr 100-jähriges Bestehen. Ganz so geplant war das ursprünglich nicht – der runde Geburtstag kam für die Kameraden überraschend.

Nach einer Nachtschicht im Februar traute Andreas Junk seinen Augen nicht. Der Hohenwalder Wehrleiter hatte eine E-Mail vom Brandenburgischen Landeshauptarchiv im Postfach. Darin teilte die Einrichtung ihm mit, dass sie ein Dokument aus dem Jahr 1934 mit der Auflistung aller Feuerwehren der Provinz Brandenburg gefunden hätten. „Hohenwalde war tatsächlich mit aufgeführt und auch das Gründungsjahr vermerkt – 1918.“ Bis dahin waren die meisten von 1928 ausgegangen. „Einen Nachweis dafür gab es nicht. Deshalb hatte ich überhaupt erst angefangen, zu recherchieren.“ Viele Stunden verbrachte er in Archiven wie dem der Stadt – doch die Feuerwehr Hohenwalde tauchte nirgends auf. „Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Bis zur E-Mail aus Potsdam.“

Von der Entdeckung motiviert wurden weitere historische Fakten zusammengetragen, die sich auch in einer zum großen Jubiläum erstellten Festschrift wiederfinden. Demnach gab es bereits seit mindestens 1907 in Hohenwalde eine Feuerwehrmannschaft, die aus einer Löschgruppe mit einem Spritzenmeister entstand. Im Jahr 1918 folgte die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr. Am Dorfanger befand sich das Spritzenhaus. Zur technischen Ausstattung gehörten zwei Handdruckspritzen, Baujahr 1880 und 1910, die auf Pferdewagen transportiert wurden.

So auch im Jahr 1928, als bei einem Unwetter ein Blitz in eine große Scheune der Bauernfamilie Henkel einschlug. Nachtwächter Hermann Schultz löste den Alarm aus, und der damalige Wehrleiter Arthur Raschke rückte mit seiner Mannschaft an. Das Gebäude brannte vollständig nieder, die Kameraden konnten das Feuer lediglich eindämmen. Es war einer der größten Brände in der Geschichte des Ortes. Und er sollte sich im Mai 1982 wiederholen – als die wieder aufgebaute Henkel-Scheune erneut vom Blitz getroffen wurde und samt Stroh ein zweites Mal in Flammen aufging.

1929 bekam die Feuerwehr eine motorbetriebene Tragkraftspritze. Eine der Handdruckspritzen wurde daraufhin an die Feuerwehr nach Dubrow abgeben. Heute ist sie ein Ausstellungsstück in der Landesfeuerwehrschule in Eisenhüttenstadt. In der Zeit des Zweiten Weltkrieges brach die Freiwillige Feuerwehr zusammen. Erst 1948 wurde sie auf Initiative von Fritz Wolff wieder aufgebaut. Der mittlerweile 92-Jährige war 40 Jahre lang Wehrleiter, ist seit nunmehr 70 Jahren im Dienst.

Weitere Meilensteine: In den 1970er-Jahren bauten die Hohenwalder in Eigenleistung das Gerätehaus und den Schulungsraum aus, den sie heute noch nutzen. 1996 tauschten sie ihr altes LO-Einsatzfahrzeug gegen ein Löschfahrzeug LF6. Auch dies ist bis heute in Gebrauch. „In spätestens drei Jahren bräuchten wir eigentlich ein neues“, sagt Andreas Junk.

Zu schweren Bränden im Ortsteil werden er und seine Kameraden selten gerufen. Der letzte, ein Feuer in einer Küche, liegt drei Jahre zurück. An Einsätzen mangelte es in der Vergangenheit trotzdem nicht. „Neben Hohenwalde und Junkerfeld decken wir auch Markendorf und Markendorf-Siedlung mit ab. Dort gibt es keine freiwilligen Feuerwehren.“ Aber auch bei größeren Bränden im Stadtgebiet oder Katastrophen werden sie dazu gerufen. Besonders in Erinnerung ist vielen unter anderem noch das Jahr 1997: mit dem Großbrand im Wicherheim, bei dem acht Menschen starben, und dem Oderhochwasser kurze Zeit später.

Aktuell zählt die Freiwillige Feuerwehr Hohenwalde 28 Mitglieder, darunter 16 aktive. Zu den wichtigsten Aufgaben gehören die ständige Aus- und Fortbildung und die Pflege der Gerätschaften. Darüber hinaus unterstützt die Feuerwehr viele traditionelle Veranstaltungen im Ort – vom Osterfeuer bis zum Weihnachtsbaumverbrennen.

An diesem Wochenende aber steht die Freiwillige Feuerwehr selbst im Mittelpunkt. In nur sechs Monaten wurde ein umfangreiches Programm vorbereitet. Nach einer Festsitzung heute Abend gibt es am Sonnabend auf dem Dorfanger ab 10 Uhr zunächst ein Platzkonzert des Feuerwehrorchesters Frankfurt, mit dem das Oldtimer- und Dorffest beginnt. Um 13 Uhr folgen der Festeinzug der Feuerwehr und der Auftritt der Fanfarengarde, ehe um 14 Uhr die 100-Jahrfeier ganz offiziell eröffnet wird. Ab 15 Uhr sind Feuerwehrübungen mit alter und neuer Technik vorgesehen. Bis zum Abend wartet ein Familienprogramm mit Helga-Hahnemann-Double und Musik, Angeboten für Kinder und Feuerwehrfahrten. Der Feuerwehrball beginnt um 19 Uhr. Tags darauf findet dann um 11 Uhr noch ein Festgottesdienst auf dem Anger mit anschließendem Frühshoppen und Familiennachmittag statt. Andreas Junk: „Wir freuen uns auf viele Gäste!“