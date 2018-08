Erschwerter Schulstart für Lotte

Ellen Werner

Britz (MOZ) Inklusion mit Haken: Trotz ihrer Sehbehinderung – die sechsjährige Lotte aus Britz kann an ihrem Wohnort zur Schule gehen. Vorausgesetzt, sie bekommt eine Schulbegleitung. Doch im Barnimer Gesundheitsamt blieb der Antrag über die Sommerferien liegen.

Claudia Marwinski sieht sich am Ende ihrer Kräfte. „Man kämpft jedes Mal“, sagt die Mutter von drei Töchtern. Besonders weil Lotte, die Mittlere, mit einem Gendefekt zur Welt kam, steht die Britzerin immer wieder als Bittstellerin in Kontakt mit Behörden. Ob es um den Behindertenausweis geht, für den sie ein Jahr lang gekämpft habe oder jetzt um die Schulbegleitung. „Ich kann nicht mehr“, sagt die 30-Jährige.

Ihre Tochter leidet unter Albinismus. Menschen mit dieser seltenen erblichen Störung fallen nicht nur durch ihre sehr hellen Haare und Haut auf, sondern sind oft auch in ihrem Sehvermögen beeinträchtigt. „Lotte sieht nur 20 Prozent“, berichtet Claudia Marwinski. Außerdem sei die Sechsjährige von dem ebenfalls typischen Augenzittern betroffen. „Sie kann sich deshalb nicht lange konzentrieren.“

In der Schule nicht die einzige Herausforderung für das Mädchen, das gerade Einschulung feierte. Auch in den Pausen sei sie auf Hilfe angewiesen. Das räumliche Sehen sei eingeschränkt, sagt die Mutter. So können schon Treppen zur Gefahr werden. Und weil Lottes Körper kein Melanin produzieren kann, das gebraucht wird, um Pigmente zu bilden, muss sie häufig mit Sonnencreme eingeschmiert werden und eine Sonnenbrille tragen.

Ein klarer Fall für eine Schulbegleitung, das dachte offenbar nicht nur Claudia Marwinski. Bereits im Mai habe ein Förderausschussverfahren stattgefunden, erzählt sie. In einem solchen Verfahren klären Sonderpädagogen ab, welchen Förderbedarf Kinder mit Beeinträchtigungen haben. In vergangenen Jahren kam Lotte bereits Frühförderung zugute. Nun sei für sie neben diversen Hilfsmitteln eine Schulbegleitung beantragt worden.

Erste Reaktion auf die Anträge vom Mai, dann schon in den Sommerferien: ein Brief vom Landkreis, das Gesundheitsamt. Es werde noch ein Gutachten benötigt. „Dabei gibt es Gutachten von den Sonderpädagogen und auch die Arztbriefe“, wundert sich Claudia Marwinski.

Den Termin dafür erhält sie fernmündlich in der letzten Ferienwoche – für den zweiten Schultag. Also: eine Einschulung ohne Schulbegleiter für Lotte. Trotz Schulpflicht – ohne Begleiter könne das Mädchen nicht beschult werden, erfährt die Britzerin. Um ihrer Tochter dennoch einen guten Start zu ermöglichen, geht sie vorerst selbst mit in die Schule. Ihr Mann arbeitet in Berlin, mit ihrem Job lässt sich das eigentlich genauso wenig vereinbaren. Auch die Oma springt ein und die Schule versuche zu helfen. „Im Moment entscheiden wir von Tag zu Tag, wie wir es machen.“

Wie die Bildungseinrichtung mit der Situation zurechtkommt? „Kein Kommentar zu diesem Thema“, sagt Schulleiterin Karin Bieber. Und wie kann es sein, dass das zuständige Gesundheitsamt erst jetzt agiert? „Eine schnellere Bearbeitung war nicht möglich, da derzeit sehr viele Anträge vorliegen“, teilt Oliver Köhler, Pressesprecher des Landkreises, mit. Erschwerend hinzugekommen seien Urlaubszeit und Krankenstand in dem Amt.

Derzeit sind den Angaben zufolge 48 Schulbegleitungen vom Barnimer Gesundheitsamt bewilligt. Sechs Neuanträge würden noch geprüft. Nicht alle Schulbegleitungen sind damit erfasst, denn in manchen Fällen übernehmen andere Behörden wie das Jugendamt die Kosten.

Wenn es gut läuft, liege das fertige Gutachten für Lotte nun schnell vor, hat man Claudia Marwinski gesagt. Aber selbst, wenn es eine positive Entscheidung zur Folge habe – ein Schulbegleiter müsse dann doch erst noch gefunden werden, gibt sie die Auskünfte wieder. Wie lange die junge Mutter die Begleitung noch selbst organisieren muss, ist ungewiss. „Es ist anstrengend, immer zu bitten, betteln und hinterher zu sein.“