Forderung nach mehr Druck auf Ankara

Stefan Kegel

Berlin (MOZ) Die Vorsitzende des Menschenrechtsausschusses im Bundestag, Gyde Jensen, fordert von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mehr Druck auf Ankara zugunsten politischer Gefangener.

„Die heraufziehende Währungs- und Wirtschaftskrise in der Türkei ist auch eine Chance für all diejenigen, die aus politischen Gründen in der Türkei in Haft sind“, sagte die FDP-Politikerin der Märkischen Oderzeitung. „Merkel muss vertiefte wirtschaftliche Zusammenarbeit zwingend mit der Achtung von Menschenrechten verknüpfen.“ Dazu gehöre auch, die Freilassung politisch Inhaftierter deutlich zu fordern. „Gutes Zureden und leere Worte werden den Autokraten vom Bosporus nicht beeindrucken", erklärte Jensen mit Blick auf den Besuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland Ende September. In der Türkei werde die Pressefreiheit nach wie vor mit Füßen getreten.

In der Entschädigungsklage des deutschen Journalisten Deniz Yücel gegen die Türkei sieht Jensen jedoch auch eine Chance für das Land: „In diesem Zivilverfahren kann der türkische Rechtsstaat seine Unabhängigkeit beweisen und Erdogans Strafjustiz in die Schranken weisen.“ Allerdings gebe sie sich nicht der Illusion hin, „dass der Staat, der Yücel rechtswidrig inhaftiert hat, nun eine Entschädigung leisten wird für eben diese Inhaftierung.“ Das gelte umso mehr, da das Strafverfahren gegen Yücel nach wie vor nicht eingestellt worden sei.

Der Journalist der Zeitung „Die Welt“ war auf Betreiben des damaligen Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) im Februar aus dem türkischen Gefängnis Silivri entlassen worden. Er hatte dort rund ein Jahr ohne Anklage in Haft gesessen.

Nach Angaben des Auswärtigen Amts vom Donnerstag sitzen noch immer sieben Deutsche aus politischen Gründen in türkischer Haft.