Freibadsaison endet am Sonntag

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) An diesem Sonntag wird in diesem Jahr letztmalig das Neuzeller Freibad geöffnet. Diese Entscheidung ist am Mittwoch in der Amtsverwaltung getroffen worden. An den Vortagen sei das Bad nur noch mäßig besucht gewesen, heißt es. Ein Grund dafür dürfte das abgekühlte Wasser aufgrund der mittlerweile niedrigen Temperaturen in den Nächten sein. Bislang sei die Badesaison im Neuzeller Freibad aber sehr gut gelaufen, betonte Amtsdirektor Hans-Georg Köhler. Eine genaue Analyse folgt in den nächsten Wochen. In diesem Jahr hatte das Freibad seinen 20. Geburtstag nach der Wiedereröffnung und dem kompletten Umbau der Anlage. Das ursprüngliche Neuzeller Freibad war 1935 erbaut worden.(ja)