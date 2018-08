Zwischen Trog und Maschinenhaus

Viola Petersson

(MOZ) Niederfinow. Fast alle Privatsender waren schon zu Aufnahmen dort. Ebenso die öffentlich-rechtlichen. Ob für Dokus oder Actionserien. Sogar Wim Wenders drehte am Schiffshebewerk. Jetzt sind erstmals Studenten der Filmuni Potsdam vor Ort, nutzen die imposante Kulisse als Schauplatz.

Klappe 56-1. „Und bitte“, ruft Regisseur Michael Fetter Nathansky. Maschinistin Silke betritt den Schaltraum, René folgt ihr. „Haste den Typen gesehen?“, fragt ihn Silke. „Ja.“, „Und weeste, wer det is?“, „Denke schon.“, „Haste ihn verfolgt?“ ...

Silke und René, zwei der drei Hauptfiguren in dem Spielfilm mit dem Arbeitstitel „Dímelo tú – Sag Du es mir“, werden diese Szene, in der sie im Schiffshebewerk, wo Silke arbeitet, aufeinandertreffen, noch etliche Male spielen müssen. Immer und immer wieder. Das Kamerateam nimmt das Geschehen aus unterschiedlichen Positionen, Perspektiven auf. Für den Schnitt später.

Es ist der vorletzte Drehtag. „Morgen wollen wir mit den Aufnahmen durch sein“, sagt Virginia Martin. Dann ginge es an die Bearbeitung des Materials. Es ist die Masterarbeit, also die Abschlussarbeit für die Studenten der Filmuniversität Potsdam-Babelsberg. Studenten ganz unterschiedlicher Fachrichtungen: Regie, Kamera, Produktion, Szenenbild. Allein die Schauspieler sind Profis: Etwa Gisa Flake, die Silke spielt, und Marc Benjamin Puch, der in die Rolle des René schlüpft. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Regisseur Nathansky.

Es ist ein Episodenfilm, eine Tragikomödie, sagt Martin, die Produzentin, die Medienwissenschaft studiert. Am Anfang stehe eine „unerklärliche Tat“: Silke wird von einem Fremden von einer Brücke hinunter in die Havel gestoßen, sie überlebt leicht verletzt.

Gedreht wurde in Potsdam, Storkow, Berlin. Und eben Niederfinow. Szenenbildner Jonathan Saal, in Berlin zuhause, hatte die Idee, die Geschichte im Schiffshebewerk zu verorten. „Als Kind war ich mit meinen Eltern öfter hier“, erinnert sich der Student. Und schon damals habe er die Technik als sehr imposant und spannend empfunden. Silke sollte in dem Film einen handwerklichen Beruf ausüben, ähnlich wie in „Gabi“ (dort spielte sie eine Fliesenlegerin). Ein Kurzfilm, bei dem ebenfalls Nathansky Regie führte, der u. a. beim Eberswalder Filmfest Provinziale lief und mit dem Deutschen Kurzfilmpreis 2017 ausgezeichnet wurde. Mit „Dímelo tú – Sag Du es mir“ legt er nun seinen ersten Langspielfilm vor.

„Als wir im Winter zu den ersten Vorbesprechungen hier vor Ort waren, war es unglaublich kalt“, erzählt Martins Kollegin Anna-Sophie Philippi, die ebenfalls Medienwissenschaften studiert und für die Produktion verantwortlich zeichnet. „Aber es war auch unglaublich spannend, als wir beispielsweise unter dem Trog standen.“ – „Ich bin froh, dass wir noch hier im alten Hebewerk drehen können“, fügt Virginia Martin hinzu. Der stählerne Koloss von 1934 „macht einfach mehr her“, filmisch gesehen.

Gefördert wird das studentische Filmprojekt durch die Initiative „Leuchtstoff“ des TV-Senders rbb sowie vom Medienboard Berlin-Brandenburg. Und auch Hebewerksleiter Jörg Schumacher, der die Dreharbeiten aufmerksam verfolgt, hat eine Rolle in der Masterarbeit: Er fungiert als Berater. Es sei zwar ein Spielfilm, gleichwohl soll die Rolle der Maschinistin Silke authentisch rüberkommen, sagt Martin. Nicht dass Schumacher und sein Team bei der Ausstrahlung „die Hände überm Kopf zusammenschlagen“.

Für den Hebewerksleiter, über den 1995 eine 30-minütige Dokumentation „Der Maschinist“ gedreht wurde, ist dies keine ungewöhnliche Aufgabe. Das Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde sei schon bemüht, Anfragen von Sendern und Drehteams gerecht zu werden. Gern unterstütze man die Arbeit der Studenten. „Wichtig ist allerdings, dass der Schiffsverkehr nicht unterbrochen wird“, so Schumacher. Die Aufnahmen müssen bei laufendem Betrieb realisierbar sein. Was für Nathansky und Co. offenbar kein Problem ist. Szene 56-1 wird wiederholt, während sich der Trog gerade in Bewegung setzt.

„Nach jedem TV-Beitrag, jeder Ausstrahlung registrieren wir ein verstärktes Besucheraufkommen“, sagt Jörg Schumacher. Selbst wenn es sich „nur“ um eine Wiederholung handelt. Wann die studentische Arbeit im heimischen Wohnzimmer über den Bildschirm flimmert, steht laut Martin noch nicht fest. Sicher erst 2019. Auch Kino und Filmfestivals habe man im Visier.