Aushang am Aufzug verunsichert Kunden

Sonja Jenning

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein Aushang am Aufzug im Einkaufszentrum am Hansaplatz sorgt bei Kunden für Irritation und Unverständnis. Darin teilt die zuständige Hausverwaltung, die Berliner Dairos Property Management GmbH, mit: „Die Benutzung des Aufzuges geschieht auf eigene Gefahr!“ Hintergrund dafür sei die Umstellung des analogen Notrufsystems auf digitale Technik auf Basis des Internet-Protokolls (IP). Bis diese erfolgt sei, funktioniere der Notsprachruf nicht. Im Notfall können die zuständige Firma per Handy aus dem Aufzug heraus angerufen werden.

„Viele ältere Leute trauen sich jetzt nicht, den Aufzug zu nutzen“, hat Anwohnerin Ute Henschel beobachtet. Dabei sei der Weg zu Fuß über den Parkplatz vor allem für diejenigen, die auf den Rollator angewiesen sind, zu weit und beschwerlich. Die 77-Jährige berichtet auch, dass der Fahrstuhl erst rund sechs Wochen außer Betrieb war. „Funktioniert er jetzt wieder oder nicht“, will sie wissen.

„Der Fahrstuhl ist in jeder Hinsicht fahrtüchtig und wird regelmäßig gewartet und vom TÜV überprüft“, teilt Ralf Linß, bei Dairos für das Gebäudemanagement zuständig, auf Nachfrage der MOZ mit. Lediglich der Notsprachruf sei zur Zeit, aufgrund der noch nicht erfolgten IP-Umstellung nicht funktionstüchtig. Der Notrufsignalton funktioniere, könne aber nur im Vorraum des Fahrstuhls wahrgenommen werden. „Da die Umstellung auf IP im gesamten Bundesgebiet erfolgen muss, kommen hier die Fachfirmen nicht mehr hinterher“, heißt es weiter.

Laut Aussagen der Firma Bosch dauere die Umstellung von Auftragsannahme bis zur Ausführung 10 bis 15 Wochen. „Nach unserem Hinweis der Dringlichkeit und dem Hinweis, dass die Nutzer des Fahrstuhls hauptsächlich ältere Menschen sind, versprach man uns den Auftrag früher ausführen zu lassen. Einen genauen Termin konnte man uns jedoch nicht benennen“, erklärt Ralf Linß. Für die Menschen die dadurch verunsichert sind, sei es eine missliche Lage. Aber: „Wir sind verpflichtet auf den Ist-Zustand hinzuweisen.“ (soj)