Am Gerätehaus auf der Zielgeraden

Gabriele Rataj

Jahnsfelde (MOZ) Die vergangenen Wochen mit heißen Temperaturen und häufigen Einsätzen bis über die Grenzen Märkisch-Oderlands hinaus haben auch die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr im Müncheberger Ortsteil Jahnsfelde ziemlich geschlaucht. „Von dem Brand im Roten Luch bei Waldsieversdorf sind unsere Feuerwehrleute am Mittwoch beispielsweise gegen 22 Uhr zurückgekehrt“, berichtet Ortswehrführer Wolfgang Stenzel vom derzeitigen Alltag der Kameraden. „Da waren andere dort noch im Dienst.“

Doch da ist – „nebenbei“ – auch noch das neu erbaute Feuerwehrgerätehaus, für dessen letzten Fertigstellungs-Abschnitt die Eigeninitiative der Jahnsfelder gefragt ist. Vom Einrichten mit dem angeschafften Mobiliar bis zum Transport sämtlicher Materialien aus dem alten ins neue Depot sind die Kameraden in der so schon wenigen Freizeit unterwegs.

Inzwischen sind laut Ortswehrführer die Umkleiden fertig, Schreibtisch, Regale, Lagermöglichkeiten aufgebaut. Die Beschaffung der Teeküche und deren Einbau verantwortete dabei der Förderverein der Feuerwehr. „Wenn die Telefonanlage dann noch umgestellt ist, wird es etwa Mitte September mit dem eigentlichen Umzug losgehen“, kündigt Wolfgang Stenzel an.

Denn bis zum 29. September soll alles fertig sein. Zu einem Tag der offenen Tür soll das Feuerwehrgerätehaus offiziell übergeben werden – ein schöner Höhepunkt für das am selben Tag stattfindende Herbstfest im Ort. Dann sei Gelegenheit für alle Einwohner und Gäste, sich das lange gewünschte und erkämpfte Objekt genauer anzusehen, sagt Wolfgang Stenzel. Manch einer kann bei diesem Einblick vielleicht erst ermessen, wie viel Engagement und Einsatz die ehrenamtliche Tätigkeit der Feuerwehrleute bedeutet und was eine Stadt die Sicherheit der Bürger kostet.

Der Außenbereich ist in diesen Tagen fertig gestellt worden. Allerdings wird die Begrünung erst später erfolgen, da die Witterung momentan dafür noch nicht so geeignet ist. Auch eine Lösung für die Anlieger mit Grundstücken hinter dem neuen Standort ist noch in Arbeit. „Wir sind in der Findungsphase in Sachen Erreichbarkeit“, schaut der Ortswehrführer nach vorn.

Das alte Gerätehaus wird in den Händen des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr bleiben, wie es bereits von der Stadtverordnetenversammlung Müncheberg beschlossen wurde. Es soll in Zukunft zur Traditionspflege genutzt werden.(rj)