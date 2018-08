Starke Motoren, heiße Rhythmen

MOZ

Bernau Aus Anlass seines 60-jährigen Bestehens lädt der Verein MC Bernauer Schleife am Sonnabend zu einem Erinnerungstag an die frühere Rennstrecke bei Bernau ein. Von den 1930er Jahren bis 1973 fanden auf der ursprünglich knapp sechs Kilometer langen Strecke internationale Auto- sowie Motorradrennen statt.

Der Tag wird um 10 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz der Barnimer Kreisverkehrswacht auf dem Gewerbegebiet an der Albertshofer Chaussee vom MC Bernauer Schleife und dem Born to be Wild MC, Wild East, eröffnet. Um10.30 Uhr stellt der MC Werneuchen 1906 historische Motorräder aus der Zeit von 1930 bis 1970 vor. Präsident Alois Greifenberg und Ehrenpräsident Dietmar Haarbach fachsimpeln für das Publikum.

Ab 11 Uhr stehen klassische Rennmotorräder im Mittelpunkt. Der AWO Club Dannewitz und das Zweiradmuseum aus Werder zeigen ihre Maschinen auf einem Rundkurs. Um 11.30 Uhr wird eine Norton Manx von Alexander Weck vorgestellt.

Zeitzeugen der Bernauer Renngeschichte wie Dieter Ziemer aus Bernau und Eberhard Jung plaudern um 12 Uhr über die Zeiten von damals.

Um 12.30 Uhr starten ein Robur-Shuttle mit Ehrengästen und Besuchern sowie ein Motorrad-Korso zum Bernauer Friedenspark. Dort werden am Gedenkstein für die bei einem Rennunfall verstorben Funktionäre der Bernauer Schleife Gestecke niedergelegt (13 Uhr Stadtpark). Auf dem Festgelände der Verkehrswacht findet derweil ein freies Training des Jawa-Clubs aus Prenzlau statt, der später um 16 Uhr mit zehn Maschinen ein scharfes Rennen in der Tradition der 60er-Jahre fahren wird.

Um 14 Uhr sind auf dem Rundkurs originale Rennfahrzeuge wie Melkus RS 1000 und Melkus MT77 und ein Renntrabant zu sehen. Siegfried Scholz aus Bernau, aktiver Rennfahrer von 1965 bis 1985, berichtet über die Melkus-Renngeschichte. Um 15 Uhr zeigen Supermoto-Fahrer aus Oschersleben einen Stuntshow samt Rennen. Um 17 Uhr gibt der MC Bernauer Schleife eine Crossvorführung.

Um 18 Uhr beginnt die Band „Slot Machine“ ein Konzert. Die Musiker stammen aus Bernau, Wandlitz und Panketal und starten in neuer Besetzung durch.

Die erfolgreiche Berliner Rockabilly-Band „Hot Jumpin‘ 6“ tritt um 20 Uhr an – sie verspricht mitreißende Rhythmen und einen extraheißen Tanzabend. Und gegen 22.30 Uhr erleben die Zuschauer eine Feuershow mit Julia Mlynarek, eine LED-Show und Feuerakrobatik.