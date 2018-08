90 Steckdosen im Haus verteilt

Cornelia Link-Adam

Briesen (MOZ) Die Bauarbeiten am neuen Hortgebäude für 95 Kinder aus dem Amt Odervorland gleich neben der Schule in Briesen laufen auf Hochtouren. Drinnen und draußen sind Handwerker verschiedenster Branchen zugange.

Anfang Juni wurde das Richtfest gefeiert. Seither hat sich viel getan. Mehr als 40 Fenster sind in dem langgezogenen Gebäude schon gesetzt, unter dem Pultdach wird gerade noch Dämmung angebracht. Nicht nur das große Bau-Schild am P & R-Parkplatz leuchtet in der Sonne, auch am Gebäude selbst ist schon schon grün leuchtend das Hinweisschild befestigt, hier entstehe ein Hortgebäude für 95 Kinder.

Kofinanziert wird das 1,3-Millionen-Euro-Projekt zum 75 Prozent aus Mitteln von Bund und Land über das Leader-Programm. Den Rest teilen sich die beteiligten drei Odervorländer Gemeinden Berkenbrück, Briesen und Jaocbsdorf, sollen die Kinder künftig doch hier gemeinschaftlich betreut werden und die bestehenden Kitas in ihrer Kapazität damit entlasten.

Doch von Kinderlachen fehlt bislang jede Spur. Die Bauleute dominieren auf dem Gelände. Eine Handvoll Mitarbeiter der Baugesellschaft Roßmann & Partner aus Guben bringt nicht nur Teer-Pappe gegen Feuchtigkeit auf dem Boden im großen Flurbereich auf, sondern auch Innenputz an die Wände. „Es läuft gut“, erzählt Andreas Partelschick, einer von ihnen. Gemeinsam mit Peter Kuk reibt er Spritzputz an die Wände. „Wir müssen schnell sein, denn die Steine sind vom Sommer noch ganz schön aufgeheizt, da trocknet es schneller als wir arbeiten können.“ Wiederkommen wird das Unternehmen später, um die Außenfassade zu gestalten.

Zwei Zimmer weiter kniet Marco Ulrich von der Berkenbrücker Elektro-Firma S & T auf dem Boden. Mit geübtem Blick und einer Wasserwaage setzt er mit zwei weiteren Kollegen viele Steckdosen in die kahlen Wände ein. „Gut 90 werden es im ganzen Haus sein, ein Großteil davon in der Küche“, erzählt der Elektriker. Das Unternehmen kümmert sich im Hortgebäude um Licht, aber auch Wandkabel aller Art. Dafür wird gespachtelt, auch geschlitzt.

An der frischen Luft sind die Glaser von Firma Ksink aus Fürstenwalde zugange. „Wir haben schon 40 Fenster eingebaut, jetzt geht es an die Rollläden“, erzählt das Trio. Sowohl die Vorder- als auch die Rückseite werden damit ausgestattet. Dafür bohren sie immer wieder Löcher in Führungsschienen, schrauben diese an. Etliche Rollos sind elektronisch so gesteuert, dass sie im Brandfall automatisch hochfahren, die Boden-Fenster somit auch als Fluchtwege nutzbar sind. Einbauen werden die Elektriker auch noch Innen- und Brandschutztüren.

Dass es in den kommenden Wochen auf der Baustelle noch einiges zu tun gebe, sagt auch Odervorlands Amtsdirektorin Marlen Rost. „Wir sind sehr zufrieden mit dem Ausbau“, erklärte sie auf Nachfrage. Aktuell sei man schon bei Los 7 der Gewerke. „Wir hatten immer gute Resonanz bei den Ausschreibungen, genügend Auswahl bei den Firmen.“ In den nächsten vier Wochen kommen die Klempner und Sanitärbauer, dann wird im September der Estrich eingebracht.

Der braucht einige Zeit zum Trocknen. „Wir waren gut im Zeitplan, aber Anfang November, nach den Herbstferien, fertig zu sein, das ist nicht zu halten“, bestätigt sie Aussagen von Bauarbeitern, es gebe zeitliche Verzögerungen. „Wir sind guter Hoffnung, im November den Bau fertig zu haben, dann folgen das Einräumen und der Bezug. Haben sich alle eingewöhnt, soll es auch eine Feier geben.“

Liegt der Neubau noch im geplanten Finanzrahmen? „Wir gehen wohl 50 000 bis 60 000 Euro drüber, aber das ist bei der hohen Bausumme nicht so viel“, sagt Marlen Rost und begründet die Mehrkosten mit Ausschreibungen, Firmen und Wertsteigerung.