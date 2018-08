Investitionsstau bei der Feuerwehr

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Die Stadt hat erstmals Pläne für den Neubau einer Feuerwehr veröffentlicht. Im Stadtumbaukonzept ist der Abriss des Feuerwehrgerätehauses im Stadtzentrum geplant. Als Ersatz soll eine neue Feuerwehrzentrale an der Werner-Seelenbinder-Straße entstehen.

Von der neuen Feuerwehr existiert bisher nur der Titel „Rückbau und Ersatzneubau des Feuerwehrstandortes Heinersdorfer Straße“ und eine Markierung im ehemaligen Camp mit der Bezeichnung „Neubau Feuerwehrstandort“. Wie er aussieht, wie teuer er wird und wann er gebaut wird, das ist noch völlig unklar. „Wir wollen langfristig einen neuen Feuerwehrstandort entwickeln und müssen das jetzt in unseren Planungen für die nächsten Jahre so festschreiben“, erklärt Stadtplaner Frank Hein.

Dass die Stadt in Sachen Feuerwehr dringenden Handlungsbedarf hat, ist kein Geheimnis. Die bestehenden Bedingungen, vor allem im zentralen Standort Heinersdorfer Straße, würden kaum noch einer Überprüfung der gesetzlichen Vorschriften standhalten, nur der Bestandschutz rettet sie noch. Es gibt Investitionsbedarf bei der Gebäudesubstanz, bei Schlauchwäsche und Trockenturm, bei der Werkstatt zur Pflege und Wartung der Atemschutzausrüstung. Die sogenannte Schwarz-Weiß-Trennung von benutzter und sauberer Einsatzkleidung kann nicht durchgesetzt werden. Umkleiden der Feuerwehrleute befinden sich teilweise nach wie vor in den Fahrzeughallen.

Die vorhandenen Stellplätze in der Fahrzeughalle reichen längst nicht mehr aus, seit der Landkreis dort auch einen Rettungswagen und diverse Technik zur Gefahrstoffabwehr stationiert hat. Einsatztechnik steht teilweise schon auf dem Hof.

Nur bei den Sanitärbedingungen, die vor ein paar Jahren förmlich schon zum Himmel stanken, investierte die Stadt in die dringende Sanierung. Bevor sie aber dem unbestrittenen Investitionsstau zu Leibe rückt, sollte geprüft werden, ob ein Neubau nicht sinnvoller wäre.

Der Prozess ist bereits in Arbeit. Die Stadt hat eine externe Prüfung des Ist-Zustandes und die Erarbeitung eines neuen Bedarfsplanes zur Gefahrenabwehr in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse werden im Herbst erwartet und sollen noch in diesem Jahr in der Stadtverordnetenversammlung beraten werden.

In der Stadtverwaltung und bei der Feuerwehr geht man davon aus, dass die Untersuchung dringenden Handlungsbedarf in Sachen Feuerwehrstandort ergibt. Das Feuerwehrdepot in der Heinersdorfer Straße ist längst mit eingeengten, verkehrsberuhigten Straßen, Kreisverkehren oder Langsamfahr-Schwellen förmlich „eingekreist“ und hat Schwierigkeiten, vorgeschriebenen Hilfszeiten einzuhalten. Die Lage mitten im Wohngebiet der Altstadt gilt für die schnelle Erreichbarkeit von potenziellen Einsatzzielen als nachteilig. Das hat auch mit den veränderten Aufgaben der Feuerwehr zu tun, die immer öfter zu Hilfeleistungen bei Unfällen ausrückt und dafür schnell auf Ausfallstraßen sein muss. „Was nützt uns ein modernes, neues Feuerwehrfahrzeug mit 300 Pferdestärken, wenn wir im Stadtzentrum gar nicht Gas geben können“, erklärt Heiko Brunkau von der Feuerwehr.

Spekulationen, dass die neue Feuerwehr neben den zweiten Standort in der Bäckerstraße gebaut wird, wo heute ein Lidl-Markt steht, der demnächst an der Luxemburgstraße neu bauen will, hat die Stadt dementiert. Dafür sei der Platz neben der alten Feuerwehr viel zu klein.