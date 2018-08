Mutter zieht später nach nebenan

Gabriele Rataj

Bruchmühle (MOZ) Der hoch über die Umgebung aufragende Kranarm war nicht zu übersehen. Auch das Sackgassenschild an der Straße konnte nicht ignoriert werden. Am Bruchmühler Wald­ring nimmt seit Montag ein ehrgeiziges Wohn- und Betreuungsprojekt Gestalt an.

Auf ihrem Grundstück errichtet die Bruchmühlerin Petra Hackbarth neben dem eigenen Wohnhaus die bauliche Hülle für eine Demenz-Wohngemeinschaft und will eine solche ab 2019 auch betreiben.

Die Idee dazu sei ihr fast zwangsläufig im Zusammenhang mit ihrer 86-jährigen Mutter gekommen, berichtet die im Immobilienbereich selbstständige Frau. Topfit sei Mutter, nur der Kopf spiele nicht mehr so mit, erklärt sie. Bisher fährt die Tochter daher dreimal in der Woche nach Seelow, um nach dem Rechten zu sehen. Doch das reiche ja auf Dauer nicht.

„Außerdem brauchen Demenzkranke oft nicht so sehr Pflege, sondern Unterstützung und Zuwendung im Alltag“, ist Petra Hackbarth überzeugt. Gerade für Letzteres aber gebe es nun mal keinen einzigen Euro, also müsse eine andere Lösung her. Eine praktikable Variante fand sie trotz nächtelanger Internet-Recherchen in Deutschland nicht – dafür aber das Projekt einer Demenz-Alten-WG im Nachbarland Österreich.

Das bestärkte sie in ihren Vorstellungen. Wenn man einerseits in Medien lese, was für Gewinne teilweise von Krankenhaus-Konzernen erwirtschaftet und diese mit der Praxis der Altenpflege verglichen würden, dann eröffneten sich schon viele Fragen ... „Wir zeigen’s ihnen“, gibt sich die Mittfünfzigerin kämpferisch-optimistisch.

Im Kopf habe sie vorab alles fertig gehabt, sagt die Bruchmühlerin und erinnert sich an viele Nächte, in denen sie für diese, ihre Herzensangelegenheit Überlegungen anstellte, rechnete und plante. Für die Ausführung indes hat sie sich mit Winfred Marschner einen langjährig erfahrenen Bruchmühler an die Seite geholt.

Außerdem greift sie, die ursprünglich aus der Gastronomie kommt und einst über 20 Jahre die kleine Gaststätte an der Ecke Kastanienallee/Waldring betrieb, für ihr anspruchsvolles Unterfangen auf Material von nebenan zurück. Das Bauelementewerk vor der Haustür biete für ihr Projekt ohne lange Transporte die nötigen Voraussetzungen, sagt sie, während aus den eingeschwenkten Blähton-Fertigwänden schon die Nächste der geplanten Wohnungen montiert wird.

Die Bank musste für das Finanzierungskonzept natürlich auch gewonnen werden und „wenn ich das Grundstück samt meinem Haus nicht besessen hätte, wäre es wohl kaum gegangen“, sagt die energische Frau. „Am Ende werden vier separate rollstuhlgerechte Wohnungen aus jeweils drei Zimmern mit Bad und Terrasse bzw. Balkon in der ersten Etage entstanden sein“, erklärt Petra Hackbarth.

Diese seien dann mietbar und könnten mit eigenem Mobiliar (außer voraussichtlich Küche) eingerichtet werden. Dazu käme ein Betrag für Unterhaltskosten, der sich an der Konstitution des jeweiligen Bewohners orientiere – für Grundreinigung, Hauswirtschaftliches, Einkäufe wie Essen und so weiter.

Für acht Personen, je zwei in einer Wohnung, ist die WG geplant. „Ob das Ehepaare sind oder ob in diese zwei Frauen bzw. zwei Männer in eine Wohnung einziehen, das werden die Vorgespräche mit den Interessenten ergeben“, sagt die Bruchmühlerin. Noch offen ist sie für Kooperation mit Krankenkassen, Pflegediensten. Kontakt hat sie bereits mit den „Pflege-Engeln“ aufgenommen, die den Senioren bei „Kost und Logis frei“ später rund um die Uhr in der WG zur Verfügung stehen sollen.

Nicht von ungefähr schlägt das Herz Petra Hackbarths fürs Soziale. Sie bringt Erfahrungen aus langjähriger Arbeit im Sozialverband MOL mit. Die eigene Tochter ist examinierte Altenpflegerin, beginnt im Herbst eine Ausbildung zur Pflegedienstleiterin und soll dann der Demenz-WG vorstehen.

Auf der Baustelle wird heute bereits das Obergeschoss in Angriff genommen, denn schon im Frühjahr soll „Haus Waltraut“, wo nicht nur Petra Hackbarths Mutter Waltraut einziehen soll, fertig sein. Auch der Termin fürs Richtfest steht schon: „In zwei Wochen.“

Wer sich für das Modell interessiert, meldet sich bei Petra Hackbarth, Tel. 0179 1311604