Müllroser Rathaus bekommt neue Fassade und neue Uhr

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Die Stadt Müllrose lässt in den nächsten Wochen die Fassade des Rathauses sanieren. Bestandteil der Arbeiten ist auch ein Austausch der Rathausuhr. Das Amt Schlaubetal hat die Bauverträge bereits im Zuge einer Eilentscheidung an zwei Unternehmen vergeben, so dass zügig mit den Arbeiten begonnen werden kann.

Der kurzfristige Arbeitsbeginn und damit die Eilentscheidung sind notwendig, weil die Untere Denkmalschutzbehörde des Landkreises Oder-Spree die Sanierungsmaßnahme mit Fördermitteln unterstützt. Diese müssen im laufenden Haushaltsjahr 2018 verbraucht werden. Konkret fördert der Landkreis die Fassadensanierung mit 15,64 Prozent der Gesamtkosten, höchstens jedoch mit 5000 Euro. So steht es im Zuwendungsbescheid der Unteren Denkmalschutzbehörde. Die Fördermittel müssen laut Bescheid bis zum 15. November beim Landkreis abgefordert werden.

Mit den Sanierungsarbeiten wird die Fassade des Rathauses vollständig erneuert. Entsprechende Mittel sind im Haushaltsplan der Stadt Müllrose für das Jahr 2018 eingestellt. Die Gesamtkosten für die Baumaßnahme belaufen sich auf knapp 32 000 Euro. Etwas mehr als 4000 Euro wird die neue Rathausuhr, die über dem Haupteingang eingebaut wird, kosten.

Das Amt Schlaubetal hatte die Leistungen im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung ausgeschrieben. Daraufhin hatten mehrere Unternehmen Angebote eingereicht. Im Ergebnis dieser Ausschreibung hatte das Amt Schlaubetal dann beim Landkreis Oder-Spree einen Antrag auf Bewilligung von Fördermitteln für die Fassadensanierung gestellt. Nach der Bewilligung hat das Amt jetzt die Aufträge für die Neuverputzung der Fassade und für die neue Uhr an zwei Unternehmen aus der Region und aus Berlin im Zuge einer Eilentscheidung vergeben – im Einvernehmen mit dem ehrenamtlichen Bürgermeister Detlef Meine.

Der Stadtverordnetenversammlung wird die Eilentscheidung während derer nächsten Sitzung am 4. September zur Bestätigung vorgelegt.(gro)