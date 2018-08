Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Sigmund Jähn, im Jahr 1978 der erste Deutsche im Weltall, hat die Schirmherrschaft für den Rettungshubschrauber der DRF Luftrettung in Bad Saarow übernommen.

Das hat das Unternehmen mitgeteilt. Zuvor hatte der 81 Jahre alte frühere Kosmonaut, der in Strausberg lebt, im April die Station am Bad Saarower Klinikum besucht. Dabei führte er Gespräche mit den Mitarbeitern und informierte sich über deren Arbeit.

Die offizielle Urkunde für die Schirmherrschaft wurde nun in der Deutschen Raumfahrtausstellung in Morgenröthe-Rautenkranz (Sachsen) an Jähn übergeben.