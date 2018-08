B 96 nach Motorrad-Unfall vollgesperrt

Anja Hamm

Glienicke (MOZ) Nach einem Verkehrsunfall blieb die B 96 in Glienicke am Donnerstagabend für eine Stunde vollgesperrt. Kurz nach 17 Uhr war es auf der Oranienburger Chaussee zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw gekommen. Vermutlich war ein Vorfahrtfehler die Ursache für den Zusammenstoß von dem Krad und dem Opel Corsa, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Der 61 Jahre alte Fahrer der Yamaha wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß. Zudem war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Nach der Bergung wurde die B 96 gegen 18.30 Uhr für den Autoverkehr wieder freigegeben.(ah)