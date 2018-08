Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Firma IceGuerilla hat am Donnerstag im Beeskower Gewerbegebiet ihre neue Manufaktur eröffnet. 6,3 Millionen Euro wurden investiert.

Mittelfristig will das Unternehmen bis zu zehn Tonnen Speiseeis am Tag produzieren. Verkauft wir es in eigenen Eisdielen und über Franchisenehmer. Außerdem beliefert die IceGuerilla bereits 28 Hotels und Restaurants. Ein weiteres wichtiges Vertriebsstandbein ist der Onlineshop. Hundert Pakete mit je zwei Litern Eis sollen künftig pro Tag deutschlandweit sowie nach Polen und Österreich geliefert werden.

Künftig will das Unternehmen mit Eisdielen unter dem Namen IceGuerilla in allen deutschen Städten mit mehr als 500 000 Einwohnern vertreten sein. Aktuell gibt es Eisdielen in München, Berlin und Beeskow. Verhandlungen über Neueröffnungen führt das Familienunternehmen von Monika und Ralf Schulze in Hannover, Düsseldorf und auf der Insel Rügen. Derzeit beschäftigt die IceGuerilla 46 Mitarbeiter, 15 sind direkt mit der Eisherstellung in der neuen Manufaktur beschäftigt. Diese Zahl wird auf bis zu 30 steigen.

Für die Zukunft haben Schulzes weitere Pläne. In den bisherigen Produktionsräumen experimentiert man an Produkten für die kalte Jahreszeit. Das sei vor allem wichtig für die Franchisepartner. Man stelle sich etwas vor, das mit Eis zu tun hat, aber nicht nur süß sei, so Schulze. „Frittiertes Eis vielleicht.“

Produziert werden in Beeskow 57 Standardeissorten, insgesamt hat die Firma etwas mehr als 200 Rezepte im Programm. Auf Kundenwunsch ist auch die Lieferung von Kleinstmengen nach Rezeptvorgaben möglich. „Das unterscheidet unsere Manufaktur von industriellem Eis. Alles ist handgemacht. Wir können schnell auf jeden Kundenwunsch eingehen“, so Schulze. Das zeigt sich auch im Onlineshop. Mit Soßen und Toppings sind rund 30 Millionen Kombinationsmöglichkeiten gegeben.

Die IceGuerilla haben Monika und Ralf Schulze ursprünglich als zweites Standbein neben dem Beeskower Kino Schukurama gegründet. Wie man Eis macht, hat Schulze in Italien gelernt. 2012 beteiligte sich die Firma auf der Intergastra in Stuttgart an einem Eismacherwettbewerb. Mit ihrem Vanilleeis konnten sie dort als erste deutsche Firma den Sieg erringen. Das brachte große mediale Aufmerksamkeit und Nachfrage. In der Folge wurde der Onlineshop gegründet. Für die Verpackung, die dafür sorgt, dass das Eis tiefgekühlt beim Kunden ankommt, besitzt die Firma ein Patent. (gar)