Malen mit Blick auf die Oder

Antje Scherer

Lebus (MOZ) Der Ort sei „traumhaft schön“ zum Arbeiten, schwärmt Claudia Geil. Die Malerin hat ihre Staffelei unter freiem Himmel aufgestellt – Oderpanorama inklusive. Die aus Koblenz stammende Malerin ist eine von 25 Künstlern aus sechs Ländern, die noch bis zum Wochenende in und um die ehemalige Landeslehrstätte Lebus (Märkisch-Oderland) aktiv sind.

Sie ist zum ersten Mal bei dem seit 22 Jahren stattfindenden internationalen Künstler-Pleinair zu Gast. In den ersten Tagen habe sie „ganz viele Sachen“ begonnen; was sie davon tatsächlich beende, werde sich zeigen. Eins zu eins finden sich die Oder und die umgebende Natur nicht in ihren abstrakten, farbstarken Werken; es sei eher die Stimmung vor Ort, die Eingang fände, sagt sie selbst.

Mit so vielen interessanten Kollegen zwei Wochen lang eng zusammenzuarbeiten, sei inspirierend; gar nicht so sehr wegen der Kunst, auch wenn man sich austausche über Herangehensweisen. „Für mich ist interessanter mitzukriegen, was in der Welt los ist“, sagt sie. Das liegt auch den Organisatoren Jens Lawrenz und Magdalena Hoffmann am Herzen, die verstärkt auf Internationalität setzen. „Nur“ Deutsche und Polen wie in früheren Jahren, das sei ihnen zu wenig.

Aktuell sind etwa Künstler aus Rumänien, Frankreich und Österreich vertreten. Sowohl die Zugänge wie die Techniken sind höchst unterschiedlich; von Objektkunst bis Lichtinstallationen ist bei „Die Macht der Bilder II – Kunst an der Grenze“ alles dabei.

Veranstaltet wird der Workshop, zu dem auch ein Kinderangebot gehört, inzwischen von der Kindervereinigung Seelow in Kooperation mit dem Kulturzentrum in Kostrzyn.

Ausstellung der Arbeiten im Kunstspeicher Friedersdorf, Vernissage Sonnabend, 18 Uhr, Frankfurter Str. 39, Vierlinden, dann bis 16. Dezember, Di–So 11–18 Uhr, www.kunstspeicher-friedersdorf.de