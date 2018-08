Roboter als Grenzsoldaten

Igor Steinle

Berlin (MOZ) Längst hat ein Rüstungswettrennen der großen Militärmächte um vollständig autonome Waffensysteme begonnen. Es geht um Waffen, die ohne menschliches Zutun Ziele ausmachen und angreifen können. Schon heute gibt es Militärtechnik, die dieser Definition sehr nahe kommt.

Rüstungsexperten gehen davon aus, dass die USA, Großbritannien, China, Israel, Russland und Südkorea Waffen entwickeln, die zunehmend autonom sind. Solche Waffen kommen momentan vor allem zum Grenzschutz im Einsatz.

So lässt Südkorea die Grenze zu Nordkorea von solchen Systemen bewachen. Vielen ist unbekannt, dass der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung in diesem Geschäft federführend mitmischt. Das Abwehrgeschütz SGR-A1 des Unternehmens kann Angreifer selbstständig erkennen und attackieren. Ein anderes südkoreanisches Produkt ist das automatische Waffensystem Aegis 2 des Herstellers Dodaam. Es kann Angriffsziele erfassen, die bis zu zwei Kilometer entfernt sind, und mit einem Maschinengewehr oder Granatwerfer angreifen. Das System funktioniert laut der Nichtregierungsorganisation „Facing Finance“ voll autonom.

Primitiver Vorläufer der südkoreanischen Anlagen sind die Minenfelder, die an der innerdeutschen Grenze Fluchtversuche aus der DDR verhindern sollten. Moderne Militärsysteme jedoch könnten durch den Einsatz künstlicher Intelligenz entscheiden, in welchem Fall und mit welchem Gerät geschossen wird, ohne dass Menschen hier noch eingreifen müssten.

Aber nicht nur die innerkoreanische, auch die palästinensisch-israelische Grenze zum Gazastreifen wird von autonomen Systemen bewacht. Das selbstfahrende Auto Guardium etwa trägt zwar keine Waffen, kann laut den israelischen Streitkräften allerdings mit solchen nachgerüstet werden und autonom gegen Feindbewegungen vorgehen. Oft tut das bereits das mobile Raketenabwehrsystem Iron Dome der Israelis. Es dient der Verteidigung vor Kurzstreckenraketen und „besteht aus mehreren Komponenten, die vollständig automatisiert interagieren“, erklärt Robin Geiss, Völkerrechtler der Uni Glasgow, in einer Studie für die Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). Wenn das System den Start einer feindlichen Rakete erkennt, wird ihre Flugbahn berechnet und an ein Kontrollzentrum übermittelt, das den Einschlagpunkt bestimmt. Befindet sich dieser in bewohntem oder geschütztem Gebiet, muss ein Soldat allerdings noch den Start der Abwehrraketen bestätigen.

Über ein ähnliches System verfügen auch die Amerikaner. Bei Phalanx CIWS handelt es sich um ein Verteidigungssystem zur Abwehr anfliegender Flugkörper zum Beispiel auf Schiffe. Es erkennt und greift solche Ziele in einem abgesteckten Radius selbständig an. Russland setzt mit Pantsir ein ähnliches System zum Schutz seiner Stützpunkte in Syrien ein.

Ansonsten wird laut Rüstungsexperten vor allem intensiv an autonomen Drohnen geforscht. So kann die britische Kampfdrohne BAE Taranis laut Geiss selbstständig feindliche Radaranlagen suchen und identifizieren. Ein Angriffsbefehl jedoch muss von einem Menschen gegeben werden. Die israelische Drohne IAI Harpy hingegen kann selbstständig feindliche Radaranlagen ausfindig machen und zerstören.