Breaken fürs Bleiberecht

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Marsilda Turtulli ist gut in der Schule, tanzt erfolgreich und hat viele Freunde. Nun soll die 13-Jährige mit ihrem schwerstkranken Vater nach Albanien abgeschoben werden. Ihre Freunde haben 28 000 Unterschriften dagegen gesammelt und im Rahmen einer Breakdance-Show an den Innensenator übergeben.

Unter dem Tross von Menschen, der sich am Mittwochnachmittag an der Klosterstraße versammelt, sind viele Freunde. Doch auch Fremde sind gekommen, die einfach nur vom Schicksal der Familie Turtulli im Internet gelesen haben. Marsilda schüttelt jedem einzelnen die Hand und lächelt. Dabei hat die 13-Jährige eigentlich überhaupt keinen Grund zur Freude. Ihr Vater, bei dem man mehrere Tumore im Gehirn entfernt hat, musste erst vor wenigen Stunden nach einer Kontrolluntersuchung erneut in die Klinik. Dazu steht am Montag ein Termin bei der Ausländerbehörde an. Marsilda soll mit ihren Eltern nach Albanien abgeschoben werden. Die Schülerin aus Reinickendorf wird dann von ihren älteren Geschwistern Adelina (19) und Emilgan (18) getrennt, die eine Ausbildung zur Altenpflegerin sowie zum Bäcker machen und deshalb bleiben dürfen. Die Berliner Härtefallkommission sprach sich bereits für ein Bleiberecht für alle aus. Das letzte Wort hat allerdings immer der Innensenator. Doch Andreas Geisel (SPD) hat sich bisher nicht erweichen lassen.

Freunde von Marsilda haben deshalb fast 28 000 Unterschriften gesammelt. Sie wollen die Petition nicht einfach nur übergeben, sondern den Senator mit einer Breakdance-Show beeindrucken. Seit zwei Jahren ist Marsilda Mitglied in der „Knochenbrecher Crew“. Das Kinder- und Jugendprojekt in Reinickendorf wird vom Berliner Senat als Integrationsprojekt gefördert. Doch vor kurzem wurden schon zwei junge Mitglieder abgeschoben. Darunter ein Zwölfjähriger aus dem Kosovo, der sich zu einer Art Co-Trainer hochgetanzt hatte. „Das war schon ein großer Schock für uns und hat sich sehr schlecht auf die Gruppendynamik ausgewirkt“, berichtet Saman Sebastian Hamdi.

Der Tanzlehrer und Sozialarbeiter hat die Petition für Marsilda gestartet. Der gebürtige Göttinger und promovierte Kulturwissenschaftler aus Kreuzberg hat sich schon häufiger für seine jugendlichen Tänzer vor den Behörden eingesetzt. Marsildas Familie, die 2015 einreiste, sei sehr gut integriert, argumentiert er. Beide Eltern besuchen einen Deutschkurs, die Mutter habe als Putzfrau gearbeitet, bis ihr das aufgrund der aktuellen rechtlichen Lage verboten wurde. Dazu sei der Vater schwer behindert und könne in Albanien nicht angemessen gesundheitlich versorgt werden. „Er ist auf die psychologische und medikamentöse Behandlung sowie auf Kontrolluntersuchungen an der Charité angewiesen.“

Marsilda ist gut in der Schule, wurde zur Klassensprecherin gewählt und hat in der Breakdance-Szene ein Zuhause gefunden. In ihrer Crew kümmert sie sich um die jüngeren Mitglieder, die freundschaftlich zu ihr aufschauen. Auch vor diesem ungewöhnlichen Auftritt hilft sie den kleineren in ihre Tanz-Shirts und gibt ihnen Anweisungen zur Choreografie. Auf dem nackten Asphalt vor der Senatsinnenverwaltung vollführt die Crew nun akrobatische Tanzeinlagen, bis auch die extra abgestellten Polizisten beeindruckt lächeln.

„Breakdance ist mittlerweile im Jugendbereich eine olympische Disziplin und somit vielleicht auch für Herrn Geisel relevant, der ja auch für Sport zuständig ist“, sagt Hamdi, der mit einer seiner Gruppen im vergangenen Jahr Deutscher Meister wurde.

Doch der Senator, bei dem sich die Unterstützer schon Tage vorher angemeldet hatten, lässt sich nicht blicken. Die Unterschriften sollen am Empfang abgegeben werden, heißt es von seiner Sekretärin. „Dass er nicht mal einen Mitarbeiter runter schickt, ist schon traurig“, findet Hamdi.