dpa

Potsdam (dpa) Berliner und Brandenburger können sich auf ein überwiegend trockenes Wochenende mit einem Wechsel aus Sonne und Wolken einstellen.

Am Sonnabend und Sonntag wird es meist trocken, heiter und zum Teil wieder sommerlich. Dies teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam am Freitagmorgen mit. Dabei sollen die Höchstwerte am Sonnabend bei 22 Grad liegen. Zum Sonntag hin steigen die Temperaturen dann nochmal auf 23 bis 26 Grad, hieß es weiter. In der Niederlausitz könnten jedoch dichter Wolken auftreten.