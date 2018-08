Mehr Show als Musical

Stephanie Lubasch

Berlin (MOZ) Bei früh gestorbenen genialen Köpfen stellt man sie sich gern, diese Frage, was wäre wenn … sie noch leben würden? Hätten sie sich den ändernden Zeiten anpassen können? Wären ihr Talent, ihre Kreativität erhalten geblieben? Dass man von Michael Jackson, der am Mittwoch 60 Jahre alt geworden wäre, musikalisch noch etwas Großes hätte erwarten können, war zum Zeitpunkt seines Todes im Juni 2009 kaum vorstellbar. Seit Jahren war der „King of Pop“ da schon nicht mehr aufgetreten – oder aber mit gebrochener, sogar ganz fehlender Stimme – und eher durch seinen infantilen Lebensstil, Missbrauchsvorwürfe und eine überraschende Partnerinnenwahl aufgefallen. Ob er die angekündigte Abschiedstour, die im Juli 2009 starten sollte, tatsächlich durchgestanden hätte?

Dass deren 50 Konzerte trotz allem bereits ausverkauft waren, beweist: Seine Lebensleistung hatte Michael Jackson ohnehin längst erbracht. Mit Werken wie „Thriller“, dem meistverkauften Album aller Zeiten, seinen revolutionären Tanz-Choreografien und nicht zuletzt der Inszenierung der eigenen Person. Der perfekte Stoff für einen Film – oder ein Musical, wie es das Show-Spektakel „Beat it!“ sein will, das am Mittwochabend seine stürmisch applaudierte Weltpremiere im ausverkauften Theater am Potsdamer Platz gefeiert hat.

Trotz Unterlassungsklage: Da sich der Passauer Veranstalter COFO nur die GEMA-Rechte gesichert hat, standen dieser Tage Jacksons Nachlassverwalter auf der Matte, die ab 2020 am New Yorker Broadway selbst mit einem Musical Kasse machen wollen. Bleibt zu hoffen, dass das dann seinen Namen auch verdient, denn: Die Konkurrenz aus Deutschland fürchten müssen die US-Amerikaner eigentlich gar nicht.

„Beat it!“ mag einiges sein, aber mit Sicherheit ist es – da gänzlich ohne Handlung – kein Musical. Wer etwas über die Person Michael Jackson erfahren möchte, darüber, was sein Leben, seinen musikalischen Antrieb ausmachte, ist bei „Beat it!“ falsch. Produzent Oliver Forster („Falco – Das Musical“) reicht es, ein bisschen an der Oberfläche zu kratzen: Was ihm das Publikum bringt, ist Jacksons Musik.

Und so werden in dieser zweistündigen Show die erfolgreichsten Songs des „King of Pop“ abgespult, „Billie Jean“, „Smooth Criminal“, „Dirty Diana“, „Bad“, dazu die von ihm bekannten Choreografien und Gesten – der „Moonwalk“, der Griff in den Schritt, das rhythmische Kopfnicken. Und natürlich seine Bühnenoutfits: knöchellange Hosen, Pennyloafers, Hut und Handschuh, Armbinden, Glitzer-Jackets, das flatternde Satinhemd, der futuristische goldene Anzug …

Details, die vom Premierenpublikum geradezu euphorisch mit Szenenapplaus bedacht werden, ganz nach dem Motto: Ah, auch das nicht vergessen! Den Südafrikaner Dantanio Goodman, der den erwachsenen Michael spielt, hat die Maske dazu auch optisch mit dem passenden Look ausgestattet – inklusive der obligatorischen Haarsträhne im Gesicht.

Und ja: Er und Teenager-Michael Koffi Missah geben ihr Bestes, sind gut bei Stimme und beweglich in den Hüften. Wenn man als Zuschauer nur nicht ständig diesen Soll-Ist-Abgleich im Kopf hätte, an dem sich jede Coverband, jedes Promi-Double dieser Welt undankbarerweise messen lassen muss.

Was für so viele andere gilt, gilt eben auch für ihn: Man kann Michael Jackson nicht kopieren. Sicher, seine Bewegungen, seine Tanztechnik lassen sich erlernen. Nicht jedoch die Lässigkeit, die Coolness in seinem Auftreten – viele der Goodman von Choreograf Alex Burgos auferlegten Moves wirken dadurch aufgesetzt, überzogen.

Sich von Jackson abzukehren, seine Musik zu feiern, ohne ihn dabei imitieren zu wollen: Vielleicht wäre das für diese Show der bessere Weg gewesen. Natürlich bleibt den Fans die Freude darüber, seine Lieder, die von einer fulminanten Begleitband präsentiert werden, wieder einmal live zu hören. Die Handvoll verkrampfter Zwischenspiele aber (Regie: Andreana Clemenz), dieser hilflose Versuch, noch ein paar biografische Fakten einzustreuen, hätte man sich ohne Verlust sparen können.

Jacksons Bruder Jermaine (63), der eigens zur Premiere angereist war, fand es dennoch „fantastisch“, womöglich eine der besten Michael-Jackson-Shows, die er je gesehen habe. Was zu beweisen wäre: In mehr als 60 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist bis April 2019 Gelegenheit dazu.

