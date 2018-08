Platzmangel an Johanniter-Schulen

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Seit es neben dem Gymnasium auch eine Grundschule in Trägerschaft der Schulstiftung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO) in Wriezen gibt, wurde oft von den Evangelische Johanniter-Schulen gesprochen. Jetzt ist dieser Name offiziell.

Evangelisches Johanniter-Gymnasium Wriezen – so steht es noch am Hauptgebäude an der Freienwalder Straße. Das Gymnasium wurde vor elf Jahren gegründet. Doch seit 2015 gibt es auf dem Campus auch eine Grundschule. Deshalb lag ein gemeinsamer Name nahe, erläuterte jetzt Schulleiterin Annette Hollitzer-Bennör. Die Genehmigung durch das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg liegt inzwischen vor.

Nach dem Einschulungsgottesdienst für die 24 Erstklässler vor knapp zwei Wochen seien am Sonntag auch die 38 neuen Siebtklässler im Rahmen des alljährlichen Stiftungsfestes in der katholischen Laurentius-Kirche begrüßt worden. „Dabei haben wir auch unseren neuen Namen, der längst Sprachgebrauch war, verkündet“, sagte die 47-Jährige, die seit August 2017 Schulleiterin ist.

An das Wirken ihres Vorgängers und des ersten Schulleiters Michael Tiedje erinnert jetzt übrigens ein Preis, der von Hans-Georg von der Marwitz, von Beginn an Begleiter und Unterstützer des Standortes in Wriezen, ins Leben gerufen worden ist. Der mit 1000 Euro dotierte Preis soll, so Annette Hollitzer-Bennör, jährlich ausgelobt werden und Initiativen aus der Schülerschaft würdigen. Dabei gehe es um die Auszeichnung von besonderem Einsatz an der Schule und in der Stadt Wriezen. Dieses Engagement soll der Verbesserung des schulischen, sozialen und gesellschaftlichen Umfelds zu Gute kommen. Erster Preisträger ist Jonas Marotzke aus der Jahrgangsstufe 12.

In der Begründung hieß es unter anderem: „Er genießt nicht nur das Vertrauen seiner Mitschülerinnen und Mitschüler, sondern er vertritt verantwortungsbewusst die Interessen aller. Seit Jahren engagierte er sich zunächst als Klassensprecher, jetzt wurde er zum wiederholten Male als Jahrgangssprecher gewählt. Im Christlichen Verein Junger Menschen, unserem Kooperationspartner, absolvierte er erfolgreich eine Ausbildung zum Teamer beziehungsweise Jugendleiter. Zudem brachte und bringt er sich sehr aktiv für die Arbeit des Blauen Busses ein. In spannungsreichen Situationen gelingt es ihm regelmäßig, eine ruhige und sachorientierte Gesprächskultur einzufordern, aber vor allem ist er in der Lage, stets das große Ganze im Blick zu haben. Dies zeigt sich insbesondere in seiner Tätigkeit in den gemeinsamen Gremien, in denen Schüler-, Eltern- und Lehrer-Vertreter sowie außerschulische Personen zusammen tagen, aber auch in außerschulischem Engagement unter anderem in der Synode des Kirchenkreises Oderland-Spree.“

Neuigkeiten gebe es aber noch einige mehr, bestätigte Annette Hollitzer-Bennör auf Nachfrage. So liegt das Sekretariat jetzt zum Beispiel zentral im Haupthaus und gibt es auch einen separaten Kopierraum. Bis Jahresende sollen zudem Container für die dritte und vierte Klasse auf dem Gelände aufgestellt werden. „Wir platzen aus allen Nähten“, erklärte sie und fügte hinzu, dass Grundschulteil und Hort zurzeit zwei Räume im Haupthaus nutzen und auch schon mal Englisch im Chemieraum unterrichtet werde.

Über die Containerlösung seien inzwischen auch die Eltern informiert. Sobald diese stehe, könne auch die schon seit mehr als einem Jahr ausgelagerte Bibliothek wieder eingerichtet werden. Und dann soll auf der Fläche des jetzigen Parkplatzes, dort wo es bereits bis Kriegsende einen Gebäudeflügel gab, noch neu gebaut werden, bestätigte die Schulleiterin. „Der Bauantrag ist seit April gestellt.“ Vorgesehen seien jeweils eine Etage für variabel nutzbare Räume für die naturwissenschaftlichen Fächer beziehungsweise für den Grundschulteil. Im Erdgeschoss soll neben dem Hort auch eine Schulküche entstehen, die zum Beispiel bei Feierlichkeiten auch zum Hof geöffnet werden kann.

An den Johanniter-Schulen lernen zurzeit knapp 400 Schüler, davon 96 im Grundschulteil. Das Team der 35 Pädagogen wird durch zwei Sekretärinnen und einen Hausmeister unterstützt.