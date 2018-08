„Die Zahlen sind stocksolide“

André Bochow

Berlin (MOZ) Irgendwie scheint die Luft raus zu sein. Genau acht Jahre nachdem Thilo Sarrazin sein „Deutschland schafft sich ab“ präsentierte, legt er nun ein 500-Seiten-Buch über den Islam vor. Die Polizei ist mit zwei Mannschaftswagen angerückt, aber nicht ein einziger Demonstrant hat sich vor die Bundespressekonferenz verirrt.

Ansonsten wirkt vieles ritualisiert. Mit dem Erscheinen des neuesten Sarrazin-Werkes wird der Autor vom SPD-Generalsekretär zum Verlassen der gemeinsamen Partei aufgefordert. Sarrazin lehnt wie immer ab. Und wie immer versichert der mittlerweile 73-jährige Volkswirt, sein Werk basiere auf Zahlen und Statistiken, die „stocksolide“ seien und folglich nur von ideologischen Ignoranten angezweifelt werden könnten.

In der Einleitung fragt sich Sarrazin, inwieweit der Islam „und die Einwanderung von Muslimen eine Gefahr für die Zukunft der westlichen Gesellschaft“ bilden. Selbstredend ist die Frage aus Sicht des Autors längst beantwortet. Schließlich trägt sein Buch den Titel: „Feindliche Übernahme – Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht.“ Kurz zusammengefasst gehen Sarrazins Thesen so: Der Islam ist grundsätzlich intolerant, aggressiv und führt zu Rückständigkeit. Der enorme Kinderreichtum muslimischer Frauen habe zur Folge, dass schon in 50 bis 75 Jahren die Muslime in Deutschland die Mehrheit der Bevölkerung stellen. Muslime entwickeln sich in der Regel nicht und die Geburtenraten blieben immer gleich hoch.

Das Übel gehe letztlich vom Koran aus, den der „verständige Laie“ Sarrazin auf Deutsch und „von vorn bis hinten“ gelesen hat. Da die meisten Muslime konservativ-fundamentalistischen Strömungen anhingen, seien sie gefährlich, frauenfeindlich und undemokratisch. Schließlich habe die „gesamte historische Erfahrung gezeigt: Sobald der Islam durch Kinderreichtum, Einwanderung und Konversion zur Mehrheitsreligion geworden ist“, versuche er, sich die Gesellschaft unterzuordnen. Daraus folgert Sarrazin, man müsse „die Einwanderung von Muslimen grundsätzlich unterbinden“, während illegal Eingewanderte, übrigens unabhängig von der Religionszugehörigkeit, „notfalls auch mit militärischen Mitteln“ außer Landes zu bringen seien.

Sarrazin räumt ein, dass man beim Studium des Islam auch zu anderen Schlüssen kommen könne als er. Zweifel an seinen Fußnoten und Zahlen lässt er nicht gelten. Schon gar nicht Zweifel an der Fortschreibung von Geburtenraten. Dass Wissenschaftler darauf verweisen, dass sich die Kinderzahl von Migrantinnen, der im jeweiligen Land üblichen anpasst – kein Wort davon. Sarrazin behauptet auch, zwei Drittel der Deutsch-Türken hätten für Erdogan gestimmt. Weil viele den Abstimmungen ferngeblieben sind, bleiben nur 18 Prozent Pro-Erdogan-Stimmen. Darauf Sarrazin: „Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass die deutsch-türkischen Nichtwähler anders denken.“ Im Saal wird laut gelacht.