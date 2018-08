Erfolgreicher Protest gegen Leinenzwang

Jana Reimann-Grohs

Oberkrämer (MOZ) Es gab kaum noch genug Platz im Bürgersaal der Gemeindeverwaltung Oberkrämer in Eichstädt, zusätzliche Stühle mussten aufgestellt werden. Zur Einwohnerfragestunde waren am Mittwochabend in den Ausschuss für Ordnung, Soziales und Umwelt mehr interessierte Bürger gekommen als erwartet. Gleich anfangs stellten sie unangenehme Fragen zum Thema Hundehaltung, Müllentsorgung und Tourismus in Nähe des Naturschutzgebietes Mühlensee.

Nach langer, hitziger Diskussion über den angedachten Leinenzwang haben die Gemeindevertreter ihre Beschlussvorlage schließlich zurückgezogen. 20 Einwohner verließen daraufhin geschlossen und erleichtert den Bürgersaal. Sie hatten mit ihrem Protest kurzfristig eine Aufschiebung erwirkt.

Demzufolge wird es zum 1. November am Mühlensee keine Leinenpflicht für Hundehalter geben. „Wir müssen es nicht mit Gewalt durchsetzen“, räumte Bürgermeister Peter Leys als Begründung ein. Der Antrag selbst sei aus seiner Sicht zwar berechtigt – man müsse sich aber später differenzierter darüber unterhalten und die Lage bis dahin verstärkt beobachten. Die Gemeindevertreter einigten sich darauf, eine Erhebung anzustreben und erneut einen dokumentierten Beschluss vorzulegen.

Anwohner fühlten sich mit der geplanten Anordnung bestraft und verwiesen auf Touristen und Angler, die neben Waschbären saisonbedingt viel mehr Schaden mit ihrem Müll am Mühlensee anrichten würden. Amtsleiter Dirk Eger betonte, er habe das Konfliktpotenzial erkannt, für die Müllentsorgung sei allerdings der Landkreis zuständig. Rechtliche Grundlage der Gemeinde wäre ausschließlich die Hundehalterverordnung Brandenburgs. Alternativen gebe es keine – das Areal sei voll von geschützten Arten, die auch im Winter freilaufenden Hunden ausgeliefert wären. Die Anordnung müsse deshalb im Interesse des Naturschutzes durchgesetzt werden.

Kritikpunkt war auch das offene Tourismuskonzept mit Werbung für die Gegend als Ausflugsziel. Besorgte Bürger versuchten, das Thema Leinenzwang mit weiteren Problemen in der Region zu verbinden.

Dass unterschiedliche Interessengruppen am Mühlensee um Aufmerksamkeit ringen, wird die Gemeinde in Zukunft im Auge behalten und in ihre Überlegungen einbeziehen, versprach Carsten Schneider. Es brauche nur genug Zeit, um die angebrachten Kritikpunkte zu reflektieren und entsprechende Erhebungen im Sinne der Bürger zu erstellen. Aber auch Touristen sollten die Landschaft nutzen können, stellten die Vertreter klar. Sie wollen eine Lösung finden, mit der alle leben können.