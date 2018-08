Michael Müller verteidigt Merkels „Wir schaffen das“

dpa

Berlin (dpa) Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat Angela Merkels vor drei Jahren geäußerten Satz „Wir schaffen das“ verteidigt.

Dieser sei ein Appell an Humanität und Menschlichkeit gewesen, anderen zu helfen, sagte Müller am Freitag dem RBB-Inforadio. Merkel hatte den Satz vor dem Hintergrund des damaligen Massenandrangs von Flüchtlingen im Herbst 2015 gesagt.

Angesichts der aktuellen Situation in Chemnitz appellierte Müller für eine klare Haltung gegen rechtes Gedankengut. „Jetzt ist es an der Zeit, es laut zu sagen: Wir lassen uns unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat nicht kaputt machen. Wir lassen nicht zu, dass eine kleine Minderheit das zerstört, was wir uns gemeinsam in Jahrzehnten aufgebaut haben - eine liberale, weltoffene und auch deshalb erfolgreiche Gesellschaft“, heißt es in einer Mitteilung der Senatskanzlei vom Freitag.