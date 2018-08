Junge Gäste aus Hachioji

Anett Zimmermann

Wriezen (MOZ) Vier Jugendliche aus der japanischen Partnerstadt Hachioji besuchen zurzeit Wriezen. Bereits am Dienstag wurden sie durch Bürgermeister Karsten Ilm (CDU) im Rathaus begrüßt. Untergebracht sind die jungen Leute bei Gastfamilien, mit denen sie am Mittwoch ganz individuell den Tag verbrachten.

„Die Gasteltern und die Jugendlichen hatten bereits vorab Kontakt miteinander aufgenommen“, berichtete Karsten Ilm gegenüber dieser Zeitung. Angekommen sei die kleine Delegation aus Hachioji am Montag in Berlin. „Danach stand ein Empfang in der japanischen Botschaft an.“ Der Donnerstag sollte ganz im Zeichen Wriezens und seiner Umgebung stehen, so Ilm weiter.

Auf dem Programm stand dabei ein offizieller Empfang im Rathaus mit anschließendem Stadtrundgang. Der Bürgermeister verwies in dem Zusammenhang auf die doch sehr unterschiedlichen Höflichkeitsformen in Japan und Deutschland, von denen die Wriezener immer wieder auch ein bisschen überrascht werden. Inzwischen sei man darauf aber ganz gut vorbereitet und lasse sich selbst etwas einfallen, um dem gerecht zu werden.

Beim Stadtrundgang wurde natürlich auch auf den in Hachioji geborenen Mediziner Nobutsugu Koyenuma (1908–1946) und sein Wirken in Wriezen eingegangen. So hatte dieser Ende des Zweiten Weltkriegs die Leitung der Seuchenstation im heutigen Rathaus übernommen und vielen Menschen das Leben gerettet. Er selbst erkrankte dann aber ebenfalls an Typhus und starb. 1994 wurde er posthum zum Ehrenbürger Wriezens ernannt. An ihn erinnert unter anderem ein Denkmal im Volkspark am Schützenplatz. Auch sein Grab auf dem Friedhof existiert noch.

Vorgesehen war am Vormittag ebenfalls ein Besuch an den Evangelischen Johanniter-Schulen. „Vielleicht schaffen wir es auch noch zur Allende-Schule“, sagte Karsten Ilm. Nach dem Mittagessen sollte es für die Jugendlichen und ihre Begleiterin aus der Stadtverwaltung von Hachioji mit dem Japanbeauftragten der Stadt Wriezen Nils Nestler und Übersetzerin Karin-Susanne Schmidt dann auf eine Tour durch das Oderbruch gehen. Am Abend stand außerdem die Begrüßung in der Stadtverordnetenversammlung in Wriezen an.