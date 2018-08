Touristen schätzen Kompetenz und Freundlichkeit

Josefine Jahn

Neuhardenberg (MOZ) Viel habe sich zu 2016 nicht geändert, erklärt Katrin Suhr, Leiterin der Tourismus-Information Neuhardenberg in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertreter. So sind die Öffnungszeiten der Anlaufstelle in der Alten Schule die gleichen geblieben – 30 Stunden die Woche können sich Gäste über Sehenswürdigkeiten, Gaststätten und Freizeitaktivitäten in der Region bei Katrin Suhr erkundigen.

Durch Testkäufe, die der Tourismusverband Seenland Oder-Spree intern und unangekündigt durchführt, gibt es für die 17 Tourismusinformationen in der Region eine Möglichkeit, über ihr Wirken zu reflektieren. Die Beratung vor Ort, sowie die telefonische Auskunft und per E-Mail werden dabei geprüft. Außerdem werde auf Kompetenz, Höflichkeit, vorhandenes Info-Material und das Eingehen auf die Wünsche des Gastes geachtet. Für das Jahr 2017 hat die Neuhardenberger Tourist-Info nach den Kriterien den 2. Platz von 17 belegt.

Die Akkuladestation, die ursprünglich für E-Bikes installiert wurde, erfreue sich weiterhin reger Nutzung, berichtet Katrin Suhr – wenn auch nicht immer Räder, sondern auch Handys und Kameras von Touristen damit aufgeladen werden. In die elektronische, digitale Richtung geht die Tourismus-Arbeit im Allgemeinen. Seit knapp einem Jahr befindet sich in der Neuhardenberger Information ein großer Bildschirm, ein sogenannter „Touch-point“, also eine digitale Tourismus-Information. Zusätzlich gibt es einen kleineren Bildschirm im Empfangsbereich des Neuhardenberger Schlosses. Im Ort ist das ein Pilot-Projekt für die Region und laufe gut. „Es sind nicht nur die Jüngeren, die sich über den Bildschirm ihre Wander- und Radrouten heraussuchen“, berichtet Katrin Suhr. Auch jene, die nach wie vor lieber Papier in der Hand hielten, würden sich Routen und Ausflugstipps auf ihr Smartphone laden. Der Service ist kostenlos und nicht an die Öffnungszeiten der Tourist-Info gebunden. So lange die Alte Schule geöffnet ist, kann der Bildschirm bedient werden. Einziges Manko sei bisher, dass sich die Anbieter in der Region mehr anmelden könnten. „Es ist für die Leistungsträger kostenfrei, sich registrieren zu lassen und wäre eine Bereicherung für die gesamte Region“, sagt Katrin Suhr.(jsj)