Wohnverbund startet im Oktober

Ulf Grieger

. (MOZ) Der Kreistag Märkisch-Oderland hat am Mittwoch beschlossen, dass der Internationale Bund Berlin-Brandenburg (IB) für jährlich 500 000 Euro den neuen Wohnverbund für Asylbewerber und Flüchtlinge in Seelow betreibt. 22 Wohnung für rund 100 Bewohner wurden dafür zur Verfügung gestellt.

Als Tischvorlage hatte die Kreisverwaltung den Abgeordneten den Beschlussentwurf zu dem bereits breit diskutierten Vorhaben unterbreitet, den Wohnverbund an den Internationalen Bund zu vergeben. Detlev Frye (AfD/FAW) fand keine Mehrheit für den Antrag, den Tagesordnungspunkt deshalb und wegen eines Rechtschreibfehlers von der Tagesordnung zu nehmen.

Vizelandrat Friedemann Hanke erklärte, dass die Beschlussvorlage nicht früher vorgelegt werden konnte. Das Thema indes sei bereits seit dem 5. Oktober 2015 bekannt, als mit der Stadt Seelow vereinbart wurde, dort vor allem auf dezentrale Lösungen zu setzen. Zunächst wurden drei Wohnungen dafür saniert, für die der Bedarf allerdings dann nicht da war. Jetzt sei es so, dass in einem neuen Wohnverbund in Seelow vor allem Familien mit einer guter Bleibeperspektive aus Gemeinschaftsunterkünften im Landkreis dezentral untergebracht werden sollen. Dafür ist der Wohnverbund vorgesehen, der sich aus 22 Wohnungen mit Adressen Am Stadion 4, 5 und 6 sowie 8, 9, 10, 11, 13 und 14 zusammensetzen wird. Zusätzlich sei eine Wohnung für den Sozialarbeiter vorgesehen. Geplant ist der Wohnverbund Seelow für zunächst drei Jahre, wobei die Belegung bereits im Oktober beginnen soll.

Zum Verfahren erklärte Hanke, dass man die sechs eingegangenen Angebote, nach einem Punktesystem bewertet habe. Der Schwerpunkt bei der Bewertung habe nur zu 35 Prozent auf dem Kostenfaktor gelegen. Wichtige Aspekte waren die Erfahrungen bei der sozialen Betreuung, die Qualifikation der Mitarbeiter, das Betreiberkonzept und die Ausstattung. Insgesamt habe der IB am besten abgeschlossen.

Kritik am Vergabeverfahren gab es von Henrik Wendorff (Bauern, ländlicher Raum). Der Beschlussentwurf sei kaum aussagagekräftig. Bei anderen Verfahren habe man detailliertere Informationen erhalten. Detlev Frye hinterfragte die jährlichen Kosten von 500 000 Euro. Dazu erklärte Hanke, dass diese Summe neben den Mietkosten auch die Personalkosten für Sozialarbeiter und technische Personen sowie für die Ausstattung enthalten. Knut Koall (BVB-Freie Wähler/FDP) brachte die Befürchtung zum Ausdruck, dass die Unterbringung von 100 Flüchtlingen am Stadion Seelow eine zu große Konzentration darstelle. Friedemann Hanke machte deutlich, dass die Wohnungen nicht in einem Aufgang liegen und der Wohnverbund dezentral erfolge. Damit habe man an anderen Standorten gute Erfahrungen gemacht.

Die Kreisverwaltung lädt am 4. September zu einer Einwohnerversammlung ein. Ab 19 Uhr informieren Vertreter der Kreisverwaltung, der Stadt, der Polizei und des Betreibers im Kreiskulturhaus über die geplante Eröffnung eines Wohnverbundes für Geflüchtete in den Wohnblocks Am Stadion.