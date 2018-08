Sparen lohnt nicht immer

Ulf Grieger

Seelow. (MOZ) Auf Antrag der Fraktion BVB-Freie Wähler/FDP hat sich der Kreistag mit der Kündigung der Prämiensparverträge durch die Sparkasse Märkisch-Oderland beschäftigt. Einen Beschluss hat der Kreistag dazu nicht gefasst.

Für Winfried Dreger von der Fraktion BVB-Freie Wähler/FDP ist insbesondere die Art und Weise, wie die Sparkasse bei der Kündigung der Prämiensparverträge vorgeht, falsch. Denn den zumeist älteren Kunden wurde der langfristige Vertrag gekündigt und erst dann ein Gesprächsangebot gemacht. Die Fraktion sieht den umgekehrten Weg als richtiger an, die Einladung der Kunden und dann das Gespräch über eine mögliche Kündigung. Harald Gräfe, Leiter der Verbraucherzentrale Eberswalde, berichtete davon, dass es viele Anfragen enttäuschter Kunden der Sparkasse Märkisch-Oderland gibt. Viele seien vor allem verärgert, dass ihre zur Altersversorgung gedachten Verträge nun gekündigt werden. Die Verbraucherzentrale ermutigt die Betroffenen zum Einlegen von Widersprüchen gegen die Kündigungen und gibt entsprechende Hinweise dafür. Bereits im Vorfeld hat der Landtagsabgeordnete der Grünen/B90, Michael Jungclaus, das Verfahren der Sparkasse Märkisch-Oderland mit Hinweis auf die einst gemachten Werbeversprechen scharf kritisiert und andere Sparkassen gebeten, diesem Beispiel nicht zu folgen.

Uwe Schumacher, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Märkisch-Oderland, machte deutlich, dass die Angelegenheit komplexer sei, als zumeist dargestellt wird. So gebe es eine Vielfalt der Produkte. Es gibt Verträge, die unbefristet laufen. Die haben eine dreimonatige Kündigungsfrist, die auch eingehalten werde. Und dann gebe es Verträge mit einer Laufzeit von 25 Jahren, die auch nicht vorzeitig gekündigt werden. Schumacher verwies zudem auf das Gesprächsangebot, das den Kunden im Rahmen der Kündigungsschreiben gemacht worden sei. Bislang seien die rund 700 Kunden, die diesem Angebot gefolgt seien, auch zufrieden gewesen, berichtete Schumacher.

Er gab den Kreistagsabgeordneten zu bedenken, dass es sich bei den Kunden, die die Prämiensparverträge abgeschlossen haben, um den vermögenden Teil der Kundschaft handle. Sie haben durchschnittlich sechsmal so hohe Guthaben wie der Durchschnitt der Kundschaft. „Es handelt sich hier nicht um arme Rentner“, machte er deutlich. Auf Nachfrage von Jan Sommer (B90/Grüne Pro Zukunft) erklärte der Vorstandsvorsitzende, dass es auch nicht im Interesse der Sparkasse sein könne, wenn zwei Prozent der Kundschaft von 40 Prozent der Zinsaufwendungen der Sparkasse profitieren können und der Rest in den Zeiten der Niedrigzinspolitik leer ausgeht bzw. mehr zahlt.

Da die Sparkasse als regionales Kreditinstitut wirtschaftlich arbeiten müsse, könnte es bei einer anderen Politik, das heißt, bei der Beibehaltung aller Prämiensparverträge, notwendig werden, dass alle Kunden über die Kontoführungsgebühren zur Kasse gebeten werden müssten. Dies würde dann tatsächlich die geringeren Einkommen treffen.

Die breite Mehrheit der Kreistagsabgeordneten sah das ebenso und stimmte gegen den eingereichten Antrag.

Zuvor hatte Winfried Dreger allerdings noch die Informationspolitik der Sparkasse Märkisch-Oderland kritisiert. Während die Nachbarsparkassen Nachfragen zum Bestand an ihren Prämiensparverträgen bereitwillig beantwortet haben, halte man sich bei der Sparkasse Märkisch-Oderland zurück. Geschätzt wird diese Zahl auf ursprünglich rund 3000, etwa halb so viele wie in Oder-Spree.