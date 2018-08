Baskets wagen „Neustart“

Oliver Lamberty

Brandenburg Wenn die Basketballmannschaften der Baskets Brandenburg des SFB 94 im Herbst in die neue Saison starten, dann unter neuen Vorzeichen. Nach der aufgelösten Spielgemeinschaft mit den Red Eagles Rathenow unter dem Namen Havel Towers wird es erstmals seit Jahren kein Oberliga-Basketball in der Havelstadt gespielt.

Trotzdem blicken die Baskets zuversichtlich auf die neue Saison, denn mit den Baskets I geht man nach einer sensationellen Saison in der Landesliga auf Körbejagd. „Wir fanden es schon amüsant zu lesen, dass wir nach der Auflösung der Havel Towers glücklich sein können, in die Landesliga aufgestiegen zu sein. Das ist bei einem souveränen Aufstieg mit 20 Siegen in Serie und ohne Niederlage sicherlich alles andere als Glück und war auch so von uns eingeplant gewesen“, so Oliver Lamberty von den Baskets.

Der Kader konnte gehalten und punktuell verstärkt werden. Von der Auflösung der Havel Towers profitieren werden auch die 2. Herren der Baskets in der Bezirksliga, denn auch hier werden ehemalige Oberligaspieler von nun an den Ball durch die Reuse werfen. Nach Platz vier in der Aufstiegsrunde in der vergangenen Saison ist man überzeugt davon, erneut oben mitspielen zu können.

Die Baskets starten also mit zwei schlagkräftigen Mannschaften im Herrenbereich in die neue Saison.

„Noch mehr freut es uns, dass wir in diesem Jahr auch wieder mit Kinder-und Jugendmannschaften am Spielbetrieb teilnehmen werden. Was sich da entwickelt hat in den vergangenen ein bis zwei Jahren macht uns stolz“, so Florian Schöttler, Trainer der Baskets. Durch das ehrenamtliche Engagement der Übungsleiter und dank der Unterstützung von Eltern und Sponsoren sind Zuwächse in allen Altersbereichen zu verzeichnen.

Wer Interesse und Lust hat Basketball zu spielen und Teil des Aufbaus der Kinder- und Jugendabteilung - als Spieler oder Betreuer- sein möchte, kann sich unter oliver.westphal@sfb-94.de über Möglichkeiten und Trainingszeiten informieren. „Ob groß, ob klein – beim Basketball sind neue Gesichter immer gern gesehen“, so die Verantwortlichen der Baskets. (wep)