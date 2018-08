Vermisstenfall Georgine Krüger: Polizei sucht anonymen Anrufer

dpa

Berlin (dpa) Die Berliner Polizei sucht nach einem Mann, der am Telefon angebliche Hinweise zu der vor zwölf Jahren verschwundenen Jugendlichen Georgine Krüger gab.

Am Freitag veröffentlichte die Polizei dazu zwei Mitschnitte von Anrufen des Mannes bei der Polizei und fragt: „Wer erkennt die Stimme des unbekannten Hinweisgebers?“

Der Mann nennt in dem Telefonat vom 31. März dieses Jahres erst den Namen des vermissten Mädchens und sagt dann: „Da sind Koordinaten, da ist etwas, was Sie glaube ich interessieren könnte. Ich habe es nicht getan, aber dort finden sie sie auf, das ist der Brieselanger Wald, das sind die Koordinaten, die exakten Koordinaten von dem Grab.“

Die Polizei hatte daraufhin im Frühjahr in einem Waldstück in Brieselang, westlich von Berlin, vergeblich nach einer Leiche gesucht. Die damals 14-jährige Georgine Krüger war am 25. September 2006 aus einem Bus in Berlin-Moabit ausgestiegen und wurde seitdem nicht mehr gesehen.