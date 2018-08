Für und wider zum Projekt „Franziskusgärten“

Silvia Passow

Brieselang Der Andrang in der Brieselanger Sportlerklause war groß, die circa 150 Stühle alle besetzt. Die Gemeinde Brieselang hatte am 24. August zu einer Informationsveranstaltung mit Diskussion und Gedankenaustausch eingeladen. Thema war die Projektidee Franziskusgärten. Hierbei sollten zunächst zwei zentrale Fragen erörtert werde: Ist der Standort geeignet und wenn ja, in welcher Form und unter welchen Rahmenbedingungen könnte aus der Projektidee Wirklichkeit werden?

Das Gelände an der Lange Straße gehört der Kirchengemeinde Falkensee-Seegefeld. Zurzeit wird es verpachtet, Pferde stehen auf der Koppel. Bevor hier gebaut werden kann, müsste das Grundstück zunächst im Flächennutzungsplan (FNP) umgewidmet werden, aus Grün- und Ackerland müsste Bauland werden. Erst nach einem Antrag kann überhaupt entschieden werden, ob und in welchen Umfang eine Bebauung möglich ist.

Bürgermeister Wilhelm Garn (CDU) ermuntert die Anwesenden mehrfach, sich an dem Prozess zur Entscheidungsfindung zu beteiligen. Schriftlich nach Möglichkeit, die Fragen, Anregungen und Kritiken will man in der Gemeinde aufnehmen und online auf der Homepage der Stadt veröffentlichen. Dafür stehen Papier, Stift und eine „Wahlurne“ bereit. Er weißt darauf hin, dass es vorher keine Beschlüsse geben wird und diese Veranstaltung der Auftakt zu weiteren Informations- und Einwohnerbeteiligungsmöglichkeiten ist.

Garn erklärt die Notwendigkeit für das Projekt und seine Bedeutung für Brieselang. Der zu erwartende Zuzug weiterer Menschen, demografischer Wandel, Pflegenotstand und die daraus resultierende Notwendigkeit gerade für hilfsbedürftige Menschen alternative Wohnformen zu finden. Denn genau so etwas soll entstehen, ein Generationenprojekt, barrierefreie Wohnungen, Fliedners Werkstätten möchten eine Biowäscherei eröffnen und handwerkliche Dienstleistungen für Haus, Hof und Garten anbieten. Kleine Geschäfte könnten mit einziehen. Kita, Spielplatz, Orte der Gemeinschaft. Ein erster Entwurf, wie das Projekt aussehen könnte, wurde bereits vorgestellt. Der Bedarf sei da, versichert Garn, und allen Prognosen folgend, werde er steigen. Da sind sich auch die eingeladenen Fachleute auf dem Podium einig.

Pfarrerin Gisela Dittmer aus der Gemeinde Falkensee-Seegefeld ist da, Carsten Glöckner, Vorstandsreferent Soziales Wohnen Johannesstift, Axel Budzinski, Regionalleitung Fliedners Werkstätten und Klaus J. Otto, Regionalreferent der Fachstelle Altern und Pflege im Quartier, moderiert. Sie bringen Fachkompetenz mit und werben für das Projekt, stellen Zahlen vor, erläutern ihre Interessen und Motivationen. Und auch wenn hier niemand eine Skizze auf die Leinwand bringt, nimmt das Projekt schon deutliche Form an. Die Vorstellung des Projektes auf dem Podium dauert etwa eine Stunde, wird von den Einwohnern hier und da unterbrochen. Ab und an wird eine Frage gestellt und auch beantwortet. Es bleibt zunächst mehr bei der Information, als Diskussion. Das sorgt für Unruhe im Raum, Garn erinnert mehrfach, dass möglicherweise nicht alle Anwesenden den gleichen Informationsstand mitbringen.

Zur Möglichkeit der Beteiligung äußern sich viele Brieselanger lobend, andere sind kritisch und haben Zweifel, wie mit den eingereichten Fragen und Meinungen umgegangen wird. Garn verspricht hier noch einmal Transparenz. Für die Kritiker des Projektes geht es um Fragen der Ruhe in der unmittelbaren Umgebung. Baulärm, der später möglicherweise von Verkehrslärm abgelöst wird. „Ich habe mir ja bewusst ein Grundstück an einer Koppel gekauft“, sagt ein direkter Anwohner. Für andere stellen sich Fragen nach der Infrastruktur, Straßen, Einkaufsmöglichkeiten und die Frage, ob die geplante Kita für die Brieselanger von Nutzen ist oder doch eher für neu Hinzuziehenden.

„Die Straßen sind jetzt schon reichlich eng und dann soll da auch noch Lieferverkehr fahren?“ Für manchen erscheint das vorgestellte Projekt zu groß. Andere stellen die soziale Komponente in Frage und es wird die Befürchtung laut, man schaffe mit der Umwandlung von Grünfläche und Ackerland in Bauland einen Präzedenzfall. Letzteres hält Garn für ausgeschlossen. Den Vorwurf, die Umsetzung des Projektes aus politischer Motivation und mit Blick auf die nächsten Wahlen zu befördern, weist Garn entschieden zurück. Er werde für eine nächste Amtsperiode als Bürgermeister nicht mehr kandidieren, sagt er.

Andere Brieselanger teilen die kritische Haltung nicht. Eine Einwohnerin sagt: „Wie beim Flughafen hier, alle wollen reisen, aber keiner will den Fluglärm. Hier tun einige so, als würden sie selbst nie alt werden.“ Eine Frau, sie stellt sich als Ur-Brieselangerin vor, gibt zu bedenken. „Wenn wir hier damals auch so gedacht hätten, hätten wir ab 3.000 Einwohner dichtmachen müssen.“

Reichlich Papier landete an diesem Abend in der „Wahlurne“. Das muss erst einmal gesichtet werden. Garn selbst sagt: „Wir stehen hier noch ganz am Anfang.“ Allgemein positiv wurde das Einbeziehen der Bürger/innen angesehen. Die Aufforderung zur Mitgestaltung gibt der Gesetzgeber hier nicht vor. Dass die Gemeinde diesen Weg beschreitet, erntet viel Zuspruch. Nun bleibt abzuwarten, welche Idee, Anregungen und Kritiken auf der Veranstaltung in schriftlicher Form eingesammelt wurden.