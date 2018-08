Drei Strausberger für Dallgow

Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Eine recht unbekannte Sportart wird in Strausberg etabliert. Bogen-Laufen erinnert ein bisschen an Biathlon. Drei Bogensportler vom KSC Strausberg werden sogar an Deutschen Meisterschaften teilnehmen.

Mindestens einmal in der Woche treffen sich Dietmar Kutz (49), Lutz Linke (54) und Martin Rathmann (44) zum Training. Dann geht es in der Energie-Arena in Strausberg zum Laufen und im Anschluss noch auf den KSC-Schießplatz zum Bogenschießen. Aus der Kombination beider Sportarten entstand das Bogen-Laufen. Es wurde in den 90er-Jahren vor allem durch ostdeutsche Bogensportvereine entwickelt. Ziel war es, eine Sportart zu schaffen, die einen Ausgleich zur reinen gleichmäßigen Schießbewegung im Training darstellt.

Drei Mann gehören zu einer Mannschaft. Die Strausberger haben auch einen Wettkampfnamen gefunden. Sie nennen sich die Brandenburger Wölfe. „Heulen und jaulen werden wir aber erst nach dem Wettkampf“, heißt es aus der gut gelaunten Runde. Höhepunkte für die drei Männer wird die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft werden, die am 15. und 16. September in Dallgow ausgetragen wird.

Dietmar Kutz ist gleichzeitig Übungsleiter beim KSC. Lutz Linke und Martin Rathmann kommen eigentlich vom Bogen-Reiten und haben nach zusätzlichen Trainingsmöglichkeiten gesucht. Linke und Rathmannn schießen mit den sogenannten Reiterbögen. Kutz schießt mit dem Jagdbogen. Gemeinsamkeit ist, beide haben keine zusätzlichen Visiereinrichtungen.

Wichtig ist bei dieser Sportart, dass die Aktiven ihre Sportgeräte auch beim Laufen dabei haben. Und so hat sich Kutz extra ein Tragesystem entworfen, um das Laufen leichter zu absolvieren. Die beiden anderen tragen ihre Bögen in der Hand. Alle drei schießen übrigens mit Holzpfeilen, die sie auch selbst anfertigen. „Das hat alles ein wenig mit traditioneller oder gar historischer Schießtechnik zu tun“, erklärt Lutz Linke und zeigt auch die recht kunstvoll wirkenden Pfeile.

„Das wirklich Schwierige ist, wie beim Biathlon, dass man nach dem Laufen an den Schießstand kommt und den Puls erst einmal herunterfahren muss. Das ist Körperbeherrschung pur und ein wichtiger Bestandteil in unserem Training“, berichtet Linke.

Die Athleten bestreiten eine Laufstrecke, die abhängig von der Altersklasse unterschiedlich lang ist. Nach dem Lauf schießt der Athlet mit seinem Bogen auf einer Distanz von 20 Metern vier Pfeile auf eine 30 Zentimeter große Auflage. Die Laufstrecken beim Bogen-Laufen sind in Runden von 250 bis 500, 400 bis 600 sowie 500 bis 1000 Meter unterteilt. Die Länge einer Strafrunde muss ca. 15 Prozent der Laufstrecke betragen. Beispiel, ist eine Runde 650 m lang, dann muss die Strafrunde vom Veranstalter ca. 97,5 m lang gebaut werden.

Gelaufen wird bei den Deutschen Meisterschaften im Bereich der Männer fünfmal 800 Meter und dazwischen wird viermal geschossen – viermal drei Pfeile. Im Mannschaftswettbewerb werden 450 Meter gelaufen und zweimal sechs Pfeile geschossen. Finden Pfeile nicht das Ziel, gibt es jeweils eine Strafrunde.

„Ob wir nun tatsächlich bei den Deutschen Meisterschaften eine Chance haben ... Erst einmal zählt, dabei sein ist alles. Wir hoffen, dass wir sogar noch weitere Mitstreiter für diese Sportart finden können.“ Die drei KSC-Sportler sind jedenfalls begeistert und sprechen von einem sehr abwechslungsreichen Training und jeder Menge Spaß.

Nach den Meisterschaften im Bogen-Laufen folgen die Deutschen Meisterschaften im Schießen Feld (22. September in Cottbus) und die Deutschen Meisterschaften im Schießen Wald (23. September), ebenfalls in Cottbus. Für die Bogensportler also ein heißer Ausklang der Freiluftsaison.